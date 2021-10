COMUNE L’AQUILA: MASCIOCCO, “SOTTOSERVIZI E RITARDO LAVORI LUNEDI’ IN COMMISSIONE”

L’AQUILA – “La quinta Commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Garanzia e Controllo, si riunirà alla sala Ipogea di palazzo dell’Emiciclo lunedì 18 ottobre, alle 9.30 in prima e alle 10 in seconda convocazione, per un esame della situazione riguardante l’intervento di ricostruzione delle reti dei sottoservizi del centro storico della nostra città”.

Lo annuncia il presidente di commissione Giustino Masciocco.

“Un problema importante, soprattutto alla luce delle difficoltà palesate recentemente, anche attraverso gli organi di informazione, circa il prosieguo e il completamento dei lavori – spiega Masciocco -. Ringrazio anticipatamente tanto le imprese appaltatrici del primo e del secondo lotto delle opere concernenti i sottoservizi, quanto i gestori delle reti, che hanno accettato l’invito a prendere parte ai lavori della Commissione. Spero che il confronto con l’amministrazione comunale e la Gran Sasso Acqua spa, soggetto attuatore, porti a chiarire i dubbi che sono sopravvenuti nell’espletamento dei lavori per i sottoservizi, e cioè per completare effettivamente l’intervento concepito nel 2010. Siamo preoccupati dalle riserve che sono già state presentate dalle imprese, che ammontano a diversi milioni di euro, soprattutto per il ritardo dell’inizio dei lavori del secondo lotto”.

“L’esperienza avuta nell’ultimare le opere nel centro storico può servire per perfezionare la predisposizione delle opere ulteriori, soprattutto in termini di riduzione dei disagi che i cittadini dovranno inevitabilmente subire per un intervento di così rilevante impatto. I verbali della Commissione saranno pubblicati nella sezione apposita del sito internet del Comune, in modo tale che la gente possa prendere contezza diretta delle posizioni dei vari organismi interessati all’operazione”, conclude Masciocco.

L’Aquila, 15 ottobre 2021