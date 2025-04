L’AQUILA – Altro viaggio a “sorpresa” e “segreto”, perché finora non ci sono informazioni ufficiali, in pochi mesi del sindaco, Pierluigi Biondi, e dei suoi più stretti collaboratori: dopo quella in Australia del 17 gennaio parte domani “la missione istituzionale all’estero” per il Comune dell’Aquila che volerà in Giappone, nella città di Kobe, dal 24 al 30 aprile.

La spedizione guidata dal potente primo cittadino che è un esponente di spicco di FdI, sarà composta, tra gli altri, dal responsabile della comunicazione, Alessia Di Giovacchino, dal titolare dell’Usra, Ufficio speciale ricostruzione dell’Aquila, Salvo Provenzano, e dal titolare dell’Usrc (Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere), Raffaello Fico. La presenza dei due manager pubblici farebbe presupporre il fatto che alla base del lungo viaggio ci sia lo scambio di buone pratiche nella ricostruzione post terremoto con le istituzioni giapponesi, all’avanguardia in materia di interventi e soprattutto prevenzione sismica.

Usiamo il condizionale perché, come accaduto con la visita in Australia, non ci sono al riguardo comunicazioni ufficiali nei confronti della collettività, almeno in fase di presentazione. Questo perché, secondo fonti comunali interpellate da questo giornale, l’organizzazione del viaggio coincide con i giorni del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco.

L’unica traccia è una nota inviata in una chat ai consiglieri comunali aquilani da Biondi, meloniano di ferro e responsabile nazionale degli enti locali del partito più forte d’Italia, in cui è stata annunciata la sua assenza dal 24 al 30 aprile per “una missione istituzionale all’estero”. Senza specificare quindi neanche la meta. Ma non si conosce altro, compresa la lista completa dei partecipanti.

In linea con quanto successo per la missione in Australia, al centro degli incontri ci sarebbe un gemellaggio sul percorso di ricostruzione avviato a seguito del terremoto del 2009, anche alla luce, come già detto della presenza dei titolari degli uffici speciali.

Da quanto emerge sempre da fonti comunali, per il viaggio non sarebbero state adottate delibere non essendo previsti costi in quanto la spedizione sarebbe a spese della municipalità che ospiterà la delegazione.

A tale proposito, non è dato sapere neanche se eventuali costi sono previsti a carico dei due uffici speciali, strutture incardinate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La missione prenderà il via, quindi, due giorni prima della funzione funebre alla presenza dei grandi della Terra: proprio per questo, visto il forte legame della città con il Papa che con la visita del 28 agosto 2022, e l’apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio, ha reso omaggio alla tradizione del Perdono Celestiniano, il gonfalone del Comune sarà portato da una rappresentanza della Diocesi del capoluogo regionale. (a.c.-b.s.)