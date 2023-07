COMUNE L’AQUILA: NASCE INTERGRUPPO CON VERINI DI AZIONE E PADOVANI DEI SOCIALISTI LIBERALI

L’AQUILA – E’ nato in consiglio comunale dell’Aquila l’intergruppo formato da Azione e dai Socialisti liberali. Ne faranno parte i consiglieri Enrico Verini, di Azione, e Gianni Padovani, socialista.

A benedire l’accordo nella sede comunale di Villa Gioia, Giulio Sottanelli, deputato di Azione, Oreste Pastorelli, presidente nazionale dell’associazione Socialista liberale, il socialista Massimo Carugno, il coordinatore di Azione all’Aquila, Angelo Mancini.

In vista delle elezioni regionali di primavera prossima, Sottanelli ha detto chiaro e tondo, “noi di Azione siamo stati invitati al congresso Pd come uditori. Valuteremo in futuro se ci saranno le condizioni per creare un progetto comune. Progetto che ovviamente deve rispondere alle esigenze dell’Abruzzo”.

Ha affermato Verini: “Da oggi all’Aquila io e il Consigliere Comunale Gianni Padovani, lavoreremo insieme. Bisogna unire e superare i personalismi e vogliamo dare l’esempio.

Sarà bello soprattutto mettere insieme le tante persone che partecipano ai nostri gruppi di Azione e dei Socialisti Liberali. Mischiarsi fa sempre bene e sono certo nasceranno buone idee da proporre in città. Infine, ma conta anche questo, i tanti amici dei nostri tempi dell’Oratoriana Calcio, non avranno più l’imbarazzo di dover scegliere me o lui perché, come accadeva negli anni in cui giocavamo insieme, quel che conterà sarà la squadra”.