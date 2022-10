COMUNE L’AQUILA: NEGLI STAFF 12 CONFERME E 6 NEW ENTRY, CI SONO ANCHE BIGNOTTI E DELLA PELLE

L’AQUILA – Sono 12 le conferme e 6 le new entry nello staff in Comune dell’Aquila al servizio del sindaco Pierluigi Biondi di Fratelli d’Italia e del governo del centrodestra, che ha vinto le elezioni a giugno scorso.

Le nomine sono a chiamata dirette, senza bando e concorsi, trattandosi di incarichi fiduciari di carattere politico e che decadono assieme a giunta e consiglio. La spesa per lo staff è di 99.974 euro per il 2022, e di 179.865 euro sul 2023.

Come riferisce il quotidiano Il Centro, tra le new entry, spiccano l’ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giancarlo Della Pelle, come addetto alla segreteria del sindaco a tempo parziale e Francesco Cristiano Bignotti, ex assessore alle Politiche sociali, candidato e non rieletto nella lista L’Aquila futura, come addetto alla segreteria del presidente del consiglio comunale a tempo parziale, ovvero al servizio di Roberto Santangelo, di cui è un fedelissimo.

Chiamate poi a far parte dello staff come addetti alla segreteria degli assessori a tempo parziale Sara D’Agostino, Giovanni Chilante, Martina Colaianni e Erika Alsauskaite.

Confermati fino al 30 giugno 2023, il capo di gabinetto Andrea Di Biase, la responsabile della segreteria Marialaura Carducci, il collaboratore del responsabile della segreteria Francesco Maria Narducci, l’addetta alla segreteria Daniela Laurenzi, gli addetti alla segreteria del sindaco Rita Giusti, Daniela Braccani, Gianluca D’Ercole, Francesca Cocciante, gli addetti alla segreteria degli assessori Remo Paone, Alessia Tiberti, Eleonora Pistilli e Roberta Paganica.