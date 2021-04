COMUNE L’AQUILA: OK A REGOLAMENTO CONTABILITA’, CITTADINANZA ONORARIA A MILITE IGNOTO

L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato stamani il nuovo regolamento di contabilità, adeguandolo alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011, la cosiddetta normativa di armonizzazione di bilancio.

Tra le principali novità, la definizione specifica delle competenze dei responsabili dei servizi, l’attivazione prestiti obbligazionari, il funzionamento del collegio dei revisori dei conti, i limiti all’affidamento degli incarichi e debiti fuori bilancio, con procedure dettagliate sulle responsabilità.

Successivamente l’Aula ha dato il via libera a una variante al Prg, nell’ambito del piano di ricostruzione della frazione di Onna; la deliberazione è stata illustrata dall’assessore all’Urbanistica, Daniele Ferella.

Approvato anche il provvedimento, proposto dall’assessore alle Opere pubbliche e allo Sport, Vito Colonna, con il quale è stato reiterato il vincolo preordinato all’esproprio di alcuni terreni a Paganica per la realizzazione del nuovo campo di calcio. Con la delibera, è stato anche adeguato il progetto che prevede interventi per complessivi 500mila euro.

Raccogliendo una proposta dell’Anci nazionale in occasione del centenario della sua traslazione all’Altare della Patria a Roma, il Consiglio ha approvato un ordine del giorno per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Il documento è stato proposto dalle consigliere Silvia D’Angelo ed Ersilia Lancia (Fdi).

Votata all’unanimità anche una mozione con la quale il sindaco e la giunta sono stati invitati ad adeguare il regolamento per la telefonia mobile, approvando il programma annuale per 2021 e sospendendo ogni attività di autorizzazione delle stazioni radio base (srb) fino all’approvazione dei documenti in questione, che, sempre secondo l’ordine del giorno, deve avvenire entro il prossimo 15 luglio. L’ordine del giorno, inoltre, da mandato ai Capigruppo consiliari di costituire un gruppo di lavoro paritario, costituito da 3 rappresentanti della maggioranza, altrettanti dell’opposizione, i presidenti delle seconda e quarta commissione e i responsabili degli uffici comunali competenti affinché elabori programma 2021 e nuovo regolamento, da sottoporre alla giunta comunale.

Unanime anche il consenso all’ordine del giorno proposto dal consigliere Daniele D’Angelo (Benvenuto Presente) con la quale si invita il sindaco a intervenire presso il Governo, nelle more della pubblicazione dell’ultimo decreto sulle misure di contenimento del contagio covid-19, o presso il Parlamento, in fase di conversione del decreto in legge, affinché la riapertura delle attività dei pubblici esercizi possa essere estesa anche all’interno dei locali in aree geografiche dal clima particolarmente rigido come quella dell’Aquila.

Il Consiglio è stato successivamente sospeso per mancanza del numero legale.

Al momento del voto su un emendamento integrativo del consigliere Paolo Romano (Iv) relativo a una proposta di mozione presentata da Francesco De Santis e Roberto Junior Silveri (Lega), Giorgio De Matteis e Marcello Dundee (Fi), con la quale viene impegnato il sindaco a intervenire, “valutando la possibilità di posizionare i dissuasori luminosi di velocità nei tratti interessati dalla nuova viabilità delle statali 17 e 80 nei pressi dello svincolo autostradale dell’Aquila ovest, e nei centri abitati delle frazioni, così come sono stati posizionati già in altre arterie a scorrimento veloce della città, incentivando gli automobilisti a rispettare i limiti senza dover ricorrere a strumenti particolarmente invasivi come gli autovelox mobili”, sono risultati presenti 15 consiglieri contro i 16 previsti dal regolamento dell’Aula per le sedute di prima convocazione.