COMUNE L’AQUILA: OPPOSIZIONI, “SFIDUCIATO BIONDI, MANCANO NUMERI SU ONNA E COLLEBRINCIONI”

L’AQUILA – “La maggioranza di centrodestra sfiducia il sindaco Pierluigi Biondi e volta le spalle alle problematiche dei cittadini. Nel corso del Consiglio comunale odierno, al momento della votazione di un provvedimento molto atteso dalle comunità di Onna e Collebrincioni, il numero legale, garantito sin dall’ apertura della seduta dall’opposizione, è venuto meno per l’assenza dei consiglieri di Fratelli d’Italia, con conseguente scioglimento della seduta”.

Lo dichiarano i gruppi di opposizione in consiglio comunale a L’Aquila.

“Ci chiediamo come i cittadini possano ancora dare credibilità a un sindaco e a un centrodestra che da un lato si affannano a elaborare maldestre – prosegue la nota -, inconsistenti e tardive comunicazioni su un tema cruciale come quello dell’edilizia scolastica e, dall’altro, non sono in grado di garantire risposte concrete su argomenti che riguardano la quotidianità del nostro territorio e delle sue frazioni. Oltre a quello di Onna, infatti, sono stati rinviate anche altre determinazioni che l’assise civica avrebbe dovuto assumere per iniziative riguardanti Paganica e Coppito”.

“La smania e il desiderio di incontrare la segretaria del PD Schlein, in città per constatare di persona lo stato dell’arte sulla mancata ricostruzione delle nostre scuole, ha evidentemente distratto la maggioranza da quelli che sono i doveri assunti nei confronti della comunità, mancando di approvare provvedimenti che essi stessi hanno proposto e votato in sede di Commissione. È del tutto evidente, anche alla luce delle profonde spaccature emerse nel congresso cittadino di Fratelli d’Italia, di cui il sindaco è esponente di spicco, che nel centrodestra cittadino sia in corso una guerra fratricida e che gli unici a subirne le conseguenze siano, come sempre, i cittadini aquilani”, conclude la nota.