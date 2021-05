COMUNE L’AQUILA, PATRIMONIO: PUBBLICATO L’AVVISO PER LE PERMUTE

L’AQUILA – Il servizio per la gestione del patrimonio del Comune dell’Aquila rende noto che è stato pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse ad acquisire in proprietà, mediante permuta, beni immobili dell’amministrazione civica.

L’avviso, contenente tutti i dettagli dei soggetti ammessi a partecipare e delle tipologie di immobile che possono essere oggetto di permuta, e il modello per presentare la domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune, nella pagina avvisi della sezione concorsi, gare e avvisi dell’area Amministrazione, a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=2013&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1 . Le manifestazioni di interesse potranno essere inoltrate fino al prossimo 10 giugno.

“L’amministrazione comunale è ormai da tempo impegnata nel recupero e nella valorizzazione del suo patrimonio immobiliare, diventato ingente in seguito all’acquisizione dei complessi Case e Map e delle cessioni delle abitazioni danneggiate dal terremoto, i cui proprietari hanno optato per il contributo per il riacquisto di immobile equivalente – hanno commentato il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore al Patrimonio, Fausta Bergamotto – questa operazione rappresenta un ulteriore tassello per centrare gli obiettivi strategici legati alla riorganizzazione complessiva del patrimonio immobiliare, seguendo diverse strade. Abbiamo messo a disposizione appartamenti Case e Map per forze dell’ordine, forze armate, per gli operatori sanitari in particolare quelli impegnati sul fronte dell’emergenza covid. Abbiamo contribuito, con parte dei nostri alloggi, a fondare il Collegio di Merito per gli studenti meritevoli insieme con Università e Gran Sasso Science Institute”.

“Con questa manifestazione di interesse – hanno concluso il sindaco Biondi e l’assessore Bergamotto – il Comune intende permutare propri immobili con beni similari che siano di valore storico, artistico o funzionale per i propri scopi. Ed è un altro modo, concreto, per fare gli interessi della città”.