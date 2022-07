COMUNE L’AQUILA: PEZZOPANE, “PALAZZO MARGHERITA, QUANDO SARA’ RICONSEGNATO?”

L’AQUILA – ”La prima seduta del consiglio comunale è stata una seduta celebrativa, sicuramente carica di emozioni e di buoni auspici. Ma ora i buoni auspici devono essere azione concreta, perché non si può restare nel limbo dell’irresolutezza per troppo tempo. Ora, come ho sottolineato nel mio intervento in aula, mi chiedo quando torneremo a riunirci nella storica sede di Palazzo Margherita”.

Così la Deputata e Consigliera comunale del Pd Stefania Pezzopane, chiede lumi sui tempi veri della riapertura di Palazzo Margherita dopo che la prima seduta del consiglio comunale si è tenuta in Consiglio Regionale.

LA NOTA COMPLETA

Il cantiere è stato avviato nel 2017 e il rientro ha un valore istituzionale enorme, ma è anche un segnale per l’attività del centro storico, con Piazza Palazzo, ancora ai margini, che riprende vita istituzionale e sociale.

Oggi c’è molto consumificio – come ha bene sottolineato la consigliera Simona Giannangeli – ma è ancora poco luogo di vita reale quotidiana. Per questo chiedo al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale di darci un dettagliato memo su tutti i passaggi che riguardano Palazzo Margherita.

L’allora presidente del Consiglio Comunale Tinari convoco’ una seduta del Consiglio comunale il 27 aprile nella sala consiliare storica, nel Palazzo; un fatto irrituale dato che esso è ancora cantiere e il consiglio comunale, traslocato da Villa Gioia, oggi vaga alla ricerca di uno spazio per le sue adunate. Tanto è che la prima seduta della nuova consiliatura l’abbiamo tenuta in Consiglio Regionale.

Sarà, per questo, importante capire quando invece effettivamente il Palazzo di Margherita d’Austria, potrà tornare a essere utilizzato per le attività istituzionali e soprattutto quale attività amministrative vi saranno collocate. Questo fatto non secondario incide direttamente con quale visione si ha del centro storico e dei servizi da erogare.

Poi è necessario sapere la reale situazione della torre, come essa incide sulla sicurezza del contesto e sulla viabilità delle strade contermini dove hanno riaperto diverse attività commerciali. Quali tempistiche si hanno per i necessari interventi, quali risorse sono state stanziate essendo essa stata stralciata dal precedente appalto integrato che la comprendeva, e soprattutto è utile capire i motivi per i quali detto intervento è stato posticipato e se possa o meno incidere sulla ripresa delle attività di Palazzo Margherita.

Proprio ieri – con la presentazione del bel libro della giornalista Monica Pelliccione – sono iniziate le celebrazioni del cinquecentenario della nascita di Margherita D’Austria e sarebbe molto importante per la città poter riabitare quello spazio di rilevanza storica ed istituzionale straordinaria.