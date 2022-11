L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila “pesca” negli altri enti pubblici per migliorare la squadra dei dirigenti: la Tecnostruttura è stata rinforzata prima e dopo la vittoria schiacciante alle elezioni di giugno del centrodestra con la riconferma del sindaco, Pierluigi Biondi, di Fratelli d’Italia, in particolare in vista dei gravosi impegni per la gestione dei fondi del Pnrr, oltre un miliardo tra quelli ordinari e quelli dedicati al cratere sismico 2009.

In particolare sono tre gli innesti a tempo, fino a fine anno, che la Giunta Biondi vuole però confermare vista anche la capacità di inserirsi subito in una macchina amministrativa non semplice.

Tra i dirigenti assunti, a tempo determinato, fino a fine anno, ma prorogabili, e che avevano partecipato ai bandi del Comune entrando nella graduatoria, c’è Maria Pia Mazzocco, aquilana funzionaria della Asl di Roma, esperta di appalti pubblici e che è stata candidata consigliere comunale nella lista Progetto Trifuoggi per L’Aquila, nel 2017.

E’ la nipote di Mario Mazzocco, ex direttore, ad inizio degli anni duemila, della Asl provinciale aquilana. Maria Pia Mazzocco è stata anche precaria della Asl dell’Aquila: attualmente in mobilità per un anno, è stata assegnata al settore Centrale unica di committenza e Procedure speciali Pnrr e Fondi comunitari, con una nomina a fine giugno, con decorrenza dal primo luglio fino al 31 dicembre, “termine ultimo attualmente previsto dalla normativa derogatoria in materia di assunzioni a tempo determinato”.

C’è poi Luca Iagnemma, già funzionario del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, nella sede di Pescara della Regione Abruzzo, nominato a metà febbraio, anche lui a tempo determinato, fino a fine anno, assegnato al settore Ambiente e Protezione civile, nel Dipartimento Ricostruzione andando a dare manforte all’architetto Roberto Evangelisti, dirigente con tante competenze tra l’altro referente dell’Ufficio Certificazioni (Destinazione Urbanistica, Frazionamenti, Centri urbani) e del Settore Ricostruzione Privata, Urbanistica, SUE, SUAP e Progetti di carattere strategico.

Infine Marco Marrocco, proveniente dall’ufficio speciale per la ricostruzione del comune dell’Aquila (Usra), assegnato al settore Mobilità e Parcheggi: anche lui ha il compito di alleggerire il peso per i dirigenti a tempo indeterminato.