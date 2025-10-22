COMUNE L’AQUILA PROMUOVE LA MOBILITA’ INCLUSIVA: IN USO UNA JOELETTE ELETTRICA PER DISABILI

L’AQUILA – La Giunta comunale dell’Aquila ha approvato un atto di indirizzo che disciplina l’utilizzo della joëlette elettrica E-Motion, una speciale carrozzina monoruota motorizzata, acquistata per favorire la partecipazione di persone con disabilità o difficoltà motorie a escursioni e percorsi su terreni accidentati.

L’iniziativa, nata in occasione della Settimana europea della mobilità 2025, rientra nel tema annuale “Mobilità per tutti”, volto a promuovere l’accessibilità e l’inclusione nei sistemi di mobilità sostenibile.

La gestione della joëlette sarà affidata al settore Mobilità Sostenibile dell’ente comunale.

Un apposito disciplinare d’uso regolamenterà la concessione temporanea del mezzo: potranno richiederlo associazioni, enti, comitati o cittadini con disabilità, per attività ed eventi senza scopo di lucro e con finalità di interesse pubblico.

“Questo progetto – evidenziano in una nota il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alla Mobilità Paola Giuliani – rappresenta un atto di civiltà e di attenzione verso chi, troppo spesso, resta escluso da esperienze che dovrebbero appartenere a tutti. Una città è davvero sostenibile solo quando nessuno è lasciato indietro”.