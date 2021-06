COMUNE L’AQUILA: PROROGATO BANDO DA 10 MILIONI PER TURISMO E CULTURA

L’AQUILA – “Sono stati prorogati di 18 mesi i termini per l’ultimazione dei programmi di investimento previsti nel bando da 10 milioni di euro, presentato nel 2019, finalizzati al rilancio del sistema turistico e culturale dell’Aquila e del cratere sismico 2009, una decisione molto attesa dal sistema produttivo del territorio”.

A darne l’annuncio è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che ha raccolto l’appello di imprenditori, ordini e amministratori locali.

“Si tratta di una misura a valere sui fondi ReStart con cui sono stati destinati 6,3 milioni per il capoluogo e 3,7 per gli altri centri colpiti dal terremoto 2009 – spiega Biondi – per rafforzare l’attrattività e l’offerta turistica del cratere”.

“Una buona notizia, per cui mi sento di ringraziare il Ministero dello sviluppo economico che ha ben compreso le ragioni di decine di imprenditori, associazioni di categoria e ordini professionali di cui mi sono fatto portavoce per cercare di ottenere uno slittamento della scadenza per la presentazione dei progetti. – spiega il sindaco Biondi – La crisi legata alla pandemia ha comportato rallentamenti che rischiavano di compromettere l’erogazione di fondi messi a disposizione per scongiurare la desertificazione dei territori e dare nuova linfa in settori come il turismo e la cultura che per le aree interne e quelle che scontano le difficoltà legate alla doppia emergenza (terremoto e diffusione del Covid-19), sono molto importanti per una ripresa economica e sociale durevole nel tempo”.

“Ancora una volta – precisa il sindaco – c’è chi sulle emergenze del territorio parla e chi fa i fatti, ascoltando chi investe e crea occupazione e ricchezza”.

Con il bando, illustrato a gennaio 2019 nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni, è stato possibile finanziare progetti con spese complessive d’investimento comprese tra 25.000 e 1.000.000 di euro.