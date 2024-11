COMUNE L’AQUILA: PUBBLICATO AVVISO PER L’ACCESSO ALL’ASSEGNO DI CURA PER DISABILI GRAVI

L’AQUILA – L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila annuncia la pubblicazione dell’Avviso per l’accesso all’Assegno di Cura e per l’Autonomia, destinato a supportare minori, adulti e anziani in condizione di disabilità grave. Questo intervento rientra nel quadro del Piano Nazionale della Non Autosufficienza 2022/2024, finanziato con fondi specifici dedicati al miglioramento della qualità della vita delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie.

“L’assegno di cura è uno strumento che permette di promuovere la permanenza delle persone con disabilità all’interno del loro ambiente familiare. Come Amministrazione supportiamo un percorso che garantisca loro una vita dignitosa e il più possibile autonoma, accompagnandole in ogni fase” dichiara l’Assessore Tursini.

I cittadini, residenti nel territorio comunale dell’Aquila, in possesso dei requisiti pubblicati nell’ Avviso, possono presentare istanza entro e non oltre il 04/12/2024 (termine perentorio oltre il quale sarà chiusa la Piattaforma) esclusivamente in modalità on-line al seguente link: https://bandisocialescuola.comune.laquila.it.

Al termine della procedura verrà rilasciata dal sistema informatico una ricevuta di invio contenente il codice identificativo da utilizzare per verificare la posizione nella graduatoria dei beneficiari pubblicata successivamente sul sito del Comune, all’esito delle valutazioni previste dalla normativa di riferimento.