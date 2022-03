COMUNE L’AQUILA: RICONOSCIMENTO A DAVIDE CIRONI, COFONDATORE “DRIVE EXPERIENCE ACADEMY”

L’AQUILA – L’assessore al Turismo al Comune dell’Aquila, Fabrizia Aquilio ha consegnato stamani un omaggio a Davide Cironi, in seguito al riconoscimento conferitogli dalla giunta comunale a fine febbraio.

Operatore nel campo automobilistico e cofondatore della “Drive Experience Academy”, una scuola di formazione di collaudatori di automobili, Cironi ha ottenuto tale riconoscimento per aver promosso – attraverso i suoi video – l’immagine dell’Aquila e del suo territorio, nonché delle sue bellezze storiche, artistiche e ambientali.

“Cironi – ha spiegato l’assessore al Turismo, Fabrizia Aquilio – ha un vasto seguito sui social, ma non si limita a diffondere informazioni concernenti la sua attività. I video e le immagini che posta, infatti, dedicano ampio spazio alle montagne e ai paesaggi aquilani, ai suoi monumenti e ai suoi percorsi ambientali consentendo di divulgare la bellezza del territorio aquilano tra un vastissimo pubblico di utenti”.

Alla cerimonia è intervenuto anche il Consigliere comunale Roberto Junior Silveri, che ha proposto il riconoscimento alla giunta comunale. “Un riconoscimento che vuole premiare- ha precisato il Consigliere- sia l’impegno per la promozione della nostra terra attraverso i milioni di visualizzazioni che ottengono tutti i suoi post e per il grande attaccamento e orgoglio verso la nostra città si esprime nella sua professione anche attraverso lo stemma della città dell’Aquila in modo ben visibile nella sua divisa

“Ho iniziato la mia avventura 9 anni fa dopo aver svolto l’attività dì giornalista. – ha spiegato Cironi- Ho seguito la mia passione dì sempre, legata ai motori, e ho deciso dì testare le auto nel nostro territorio, ricco dì scenari splendidi. Mi sono accorto che questa attività ha suscitato un interesse molto vasto attraverso i social, da parte dì moltissimi appassionati dì auto in tutto il mondo. Quindi ho ideato la mia trasmissione televisiva, che porto avanti con il mio team e inoltre, nel restauro dì auto d’epoca, do modo dì conoscere le capacità di molti artigiani bravissimi nell’ambito automobilistico. Sono veramente grato per il riconoscimento ricevuto”.