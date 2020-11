COMUNE L’AQUILA: SANTANGELO, “CITTA’ SOTTO ATTACCO, SI’ A FEDERAZIONE GRUPPI CENTRODESTRA”

L’AQUILA – “Dare forma a una federazione di tutti i gruppi consiliari di Centrodestra significherebbe trovare un nuovo modus operandi comune per rilanciare l’azione politica della nostra amministrazione in vista di questi due ultimi anni di governo che ci attendono”. Lo scrive, in una nota, Roberto Santangelo, vicepresidente vicario del Consiglio regionale dell’Abruzzo.

“Oggi la nostra città è sotto attacco, la pandemia sta creando molti disagi alle imprese, agli imprenditori, ai cittadini, unire le forze e mettere da parte gli interessi di partito sarebbe una concreta dimostrazione di come l’amministrazione Biondi abbia messo e metta sempre al primo posto solo ed esclusivamente il bene e gli interessi degli aquilani. Sono pienamente d’accordo con il collega Luca Rocci, dopo la guerra al Covid, arriverà il dopoguerra, con tutta la sua voglia di ricostruire, di cambiare, di tornare a crescere e lavorare per costruire una città migliore, credo che questo sia il modo giusto”, chiosa Santangelo.

