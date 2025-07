COMUNE L’AQUILA: SANTANGELO, “OK AD ASSESTAMENTO BILANCIO, 22 MLN PER INVESTIMENTI”

L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato ieri, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge, l’assestamento di bilancio di previsione 2025-2027.

Dichiara il presidente dell’assemblea civica del capoluogo abruzzese, Roberto Santangelo. “Il dibattito che ha accompagnato la votazione – ha proseguito Santangelo – è stato di alto profilo e per questo ringrazio i consiglieri di maggioranza e opposizione, che hanno dimostrato senso di responsabilità nell’approvare ordinatamente questo documento così importante per la vita cittadina”.

“Siamo in presenza di una variazione di bilancio che supera i 22 milioni di euro – ha affermato ancora il presidente del Consiglio comunale – che ha l’obiettivo di finanziare investimenti concreti per interventi in tutti gli ambiti: viabilità e strade, scuole, decoro urbano e sottoservizi, cultura, sociale e sport”.

“Questo nuovo risultato – ha concluso Santangelo – è frutto della lungimiranza e concretezza che questo Consiglio comunale continua a dimostrare e della volontà di rendere la nostra città sempre più moderna e accessibile a quanti scelgono ogni giorno di viverla”.