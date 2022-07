COMUNE L’AQUILA: STEFANO ALBANO CAPOGRUPPO PD, FASCETTI VICE

L’AQUILA – “Stefano Albano è il nuovo capogruppo in Consiglio comunale, Eva Fascetti la vicecapogruppo”.

Nel corso di una riunione svoltasi nei giorni precedenti su impulso del commissario Francesco Piacente, i consiglieri comunali eletti nella lista del Pd hanno individuato in Stefano Albano il nuovo capogruppo in Consiglio comunale a L’Aquila.

A darne notizia è lo stesso Piacente. “Una decisione – spiega il commissario Pd – cui si è giunti dopo una riflessione sul modello di opposizione che il gruppo consiliare intende proporre alla città: costruttiva, responsabile ma senza sconti. Ci attendono sfide importanti, a partire dall’utilizzo dei fondi Pnrr e Albano – viene sottolineato nella nota – negli ultimi mesi ha più volte richiamato un’attenta gestione dei finanziamenti europei e Restart sul territorio, promuovendo battaglie e percorsi partecipativi che hanno mobilitato molti cittadini. Per questo e per l’esperienza politica che lo ha visto segretario cittadino del Pd, la sua figura è stata ritenuta la più adatta a guidare il gruppo di opposizione nei prossimi anni”.

Vice capogruppo sarà la consigliera Eva Fascetti. “che come coordinatrice delle Democratiche in questi anni ha lavorato con passione e competenza – aggiunge Piacente – Del resto entrambi interpretano il lavoro di radicamento, rinnovamento e presenza competente nella città avviato nel partito dopo la sconfitta elettorale. Grazie a tutti i consiglieri e le consigliere per l’unità e la concordia nelle decisioni”.

“Accetto questo nuovo incarico con la consapevolezza che quelli che ci attendono saranno anni difficili e molto importanti per la città. La nostra sarà un’opposizione responsabile ma radicale, volta a riportare al centro dell’assise comunale le istanze dei cittadini – dichiara Stefano Albano – Questa volta sarà decisivo declinare l’impegno di opposizione nei luoghi istituzionali quanto fuori da essi, in città fra la gente. Sarà quindi necessario il lavoro di rifondazione del partito e del centrosinistra aprendo entrambi il più possibile alla società civile e alle migliori energie presenti sul territorio. Questo sarà il mio principale obiettivo, insieme al rafforzamento dell’unità delle forze di opposizione in consiglio comunale. Ringrazio tutto il gruppo consiliare e il partito per la fiducia accordatami. Un ringraziamento particolare al capogruppo uscente, Stefano Palumbo, per il lavoro prezioso di questi anni. Svolgerò questo ruolo con il massimo impegno e al servizio dei cittadini”.