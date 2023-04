COMUNE L’AQUILA, VITTORINI: “APPROVATO RENDICONTO FINANZIARIO, AVANZO DI QUASI 20 MILIONI”

L’AQUILA – “Approvato a maggioranza il rendiconto finanziario dell’Ente per l’esercizio del 2022 che si chiude con un avanzo di amministrazione di quasi 20 milioni di euro, precisamente 19.670.000”.

Lo comunica in una nota il presidente della I Commissione Livio Vittorini.

“In ottica prudenziale, come illustrato dal vice sindaco Raffaele Daniele – spiega Vittorini – sono stati accantonati complessivamente 16.000.000 euro per il fondo crediti di dubbia esigibilità ed il fondo contenziosi mentre 3,5 mln di euro sarà destinata ad investimenti come quota parte disponibile”.

“Da segnalare – prosegue Vittorini – la capacità del Comune di ridurre la propria esposizione debitoria nei confronti del sistema finanziario del 53% nel quinquennio 2017-2022 e la percentuale di riscossione sull’accertato delle entrate tributarie al 90%”.

“Approvato in precedenza il rendiconto del 2022 dell’ex Onpi illustrato dall’assessore Manuela Tursini che evidenzia un avanzo di 4,9 mln di euro, in diminuzione rispetto all’esercizio 2021 che sta ad evidenziare l’indirizzo dell’amministrazione teso a migliorare la struttura mediante importanti investimenti in conto capitale”, conclude Vittorini.