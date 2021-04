COMUNE MARTINSICURO, CONCESSO CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL 2020 A 12 SOCIETA’ SPORTIVE

MARTINSICURO – Con la Delibera n. 49 del 16/04/2021 l’amministrazione di Martinsicuro ha approvato la concessione per l’anno 2020 di contributi pari a 10 mila euro per dodici società sportive cittadine. Due i parametri scelti per l’assegnazione dei fondi: una quota, pari al 60% dell’intero ammontare, verrà destinata per la gestione ordinaria delle attività e verrà ripartita in base al numero di atleti tesserati al 30 ottobre 2020; la restante quota, pari al 40% dell’intero ammontare, verrà indirizzata a sostegno della ripresa delle attività sportive e sarà ripartita in parti uguali tra i soggetti aventi diritto che, a seguito di provvedimenti statali o chiusura degli impianti da parte dell’Ente, abbiano subito un’interruzione delle attività di almeno 120 giorni, non consecutivi, nel corso dell’anno 2020.

Questo l’elenco dei beneficiari: Asd Mishima; Asd Sporting Martinsicuro; Asd Rolling Pattinatori; Asd Ginnastica Villa Rosa; Asd Accademia del calcio; Circolo Tennis Martinsicuro; Asd Circolo Bocciofilo; Asd podisti di Nemo; Asd Le Sirene del Nilo; Associazione Rematori Martinsicuro; Asd judo shai kodokan Villa Rosa; Asd Spe Martinsicuro.

“Il 2020 è stato un anno molto difficile per le tante società sportive che, da anni, operano a Martinsicuro e Villa Rosa e rappresentano, non solo una grande ricchezza ed un valore aggiunto per la nostra comunità, ma un vero e proprio fiore all’occhiello per il grande lavoro che svolgono con i giovani e per i risultati sportivi raggiunti. Per questo motivo l’Amministrazione ha deciso di dare loro un contributo superiore rispetto a quanto veniva stanziato in passato, integrando la somma con i soldi che ogni anno venivano messi a disposizione per manifestazioni ed eventi sportivi e che, ovviamente, nell’anno della pandemia non sono stati spesi” dichiarano il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Consigliere con delega allo Sport, Alessandro Casmirri.