COMUNE MONTESILVANO, DIMISSIONI DELL’ASSESSORE LEGHISTA ALIANO: “NUOVI INCARICHI NEL PARTITO”

L’AQUILA – “Ho appena reso le dimissioni dalla carica di assessore della mia città. Una scelta dolorosa, chi mi conosce lo sa, che ho assunto in quanto il segretario regionale del mio partito, onorevole Luigi D’Eramo, che ringrazio, mi ha prospettato un impegno maggiore sul nostro partito, la Lega Salvini Premier Abruzzo, che ho inteso accettare con entusiasmo”.

Queste le parole di Anthony Aliano, già assessore in Montesilvano.

“Questo nuovo impegno – prosegue – mi permetterà di continuare a lavorare e rafforzare la Lega nel Comune di Montesilvano e in tutto l’Abruzzo. La scelta di accettare questa nuova sfida discende dalla capacità della Lega di sapersi confermare forza responsabile e grande partito capace di costruire e preservare ampie coalizioni, forti e vincenti e di saper misurare la politica sugli obiettivi da raggiungere per il bene della collettività che amministriamo”.

“In questo modo, inutile nasconderlo, consentiremo alla coalizione di centro destra di ricomporsi e al governo cittadino di godere (me lo auguro sinceramente) di più stabilità per affrontare i prossimi appuntamenti e raggiungere gli obiettivi che Montesilvano merita, con gli amici alleati di Fratelli d’Italia che potranno così disporre di qualche posto in più e tornare ad avere un atteggiamento più equilibrato”.

“Agli amministratori, in particolare, estendo la mia premura affinché comprendano quanto sia importante, in questo momento storico, governare uniti e compatti tralasciando ogni inutile velleità personale. Manterrò il mio impegno per la città a fianco del sindaco Ottavio De Martinis, dall’interno del partito per il quale sono stato chiamato ad affrontare dossier importanti da risolvere e di cui nei prossimi giorni si dirà meglio”, conclude Aliano.