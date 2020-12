COMUNE MONTORIO AL VOMANO: BONUS PER NUOVI NATI E MENSA SCUOLA INFANZIA. TUTTI I FINANZIAMENTI

MONTORIO AL VOMANO – Via libera dalla Giunta comunale di Montorio al Vomano (Teramo), al finanziamento del “bonus nuovi nati”, con il quale l’Amministrazione assegna 250 euro a ogni bambino nato o adottato nel 2020.

“Un piccolo segnale – commenta il sindaco Altitonante – di sostegno per le nuove mamme e papà”.

Sempre nella direzione di aiutare le famiglie, con un reddito Isee inferiore a 10 mila euro, va il “bonus mensa”, pari a 20 buoni pasto per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia pubblica di Montorio e che usufruiscono del servizio di refezione scolastica.

È stato approvato in Giunta anche il progetto di riqualificazione e implementazione dell’area giochi presso i giardini di largo Runcini, dal valore di quasi 87 mila euro. “È il primo di una serie di interventi che realizzeremo nel centro di Montorio e nelle frazioni. Scivoli, giostre, strutture per l’arrampicata, campetti per il gioco di squadra e un’area fitness, daranno ai bambini e ai ragazzi spazi adeguati dove svolgere le attività ludiche e a tutti i cittadini aree all’aperto più confortevoli”.

Per quanto riguarda la riqualificazione del lungofiume, è stata approvata la realizzazione di interventi dal valore di oltre 60 mila euro finalizzati alla valorizzazione e a una migliore fruizione del patrimonio ambientale e naturalistico del Comune.

È stato approvato infine il progetto di riqualificazione della zona Sae, con un nuovo parcheggio.

