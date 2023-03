COMUNE MONTORIO: ALTITONANTE, “NUOVI SERVIZI PER LE PERSONE PIÙ FRAGILI”

MONTORIO – Dopo lo sportello per il cittadino “Montorio Facile”, oggi nasce “Montorio Sociale”, il nuovo servizio gratuito del Comune, in collaborazione con le associazioni del territorio, dedicato ai cittadini più fragili, anziani, disabili e persone sole in difficoltà, prive di una rete di supporto, residenti nel Comune di Montorio.

“La nostra Amministrazione – commenta il sindaco Fabio Altitonante – si è impegnata sin da subito per creare l’area servizi sociali, dove oggi ci sono 2 assistenti sociali, e offrire aiuti concreti ai cittadini montoriesi fragili, con risultati importanti. In 2 anni abbiamo assegnato più di 80 bonus nuovi nati, il contributo una tantum di 250 euro per ogni bambino nato. Sono 30 le famiglie che hanno avuto il bonus asilo nido gratis, che garantisce la totale gratuità del servizio. Oltre 300 famiglie hanno usufruito della mensa scolastica e dello scuolabus gratuiti per i propri figli”.

Negli anni 2021 e 2022 sono stati assegnati bonus TARI, utenze, spese e affitti per circa 100 mila euro. Nel mese di febbraio 2023, inoltre, sono stati assegnati bonus alimentari per 250 famiglie montoriesi in difficoltà, per un importo di 52 mila euro.

È stata attivata con il nuovo anno la sezione primavera del nido, dedicata ai bambini tra i 24 e i 36 mesi, per azzerare la lista di attesa e creare un percorso di continuità tra il nido e la scuola dell’infanzia.

Nel Centro Diurno di Villa Brozzi si stanno inserendo nuovi ragazzi e dallo scorso anno è stato esteso l’orario di apertura giornaliero, che prima era di mezza giornata, oggi per tutto il giorno.

Sono stati assegnati a 30 famiglie i voucher per vacanze e attività sportiva per i disabili.

Abbiamo attivato percorsi per l’orientamento lavorativo, l’ex alternanza scuola/lavoro, i progetti di utilità collettiva rivolti ai percettori di reddito di cittadinanza e il Servizio Civile Universale rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Ora, con Montorio Sociale – conclude il sindaco – ampliamo il servizio del Taxi Sociale, che lo scorso anno aveva dato buoni risultati, organizzando in collaborazione con le associazioni, il trasporto per servizi sanitari, ad esempio per accompagnare i cittadini dal medico, a sottoporsi a terapie o cure mediche in ospedale o al poliambulatorio. Sarà possibile utilizzare il servizio anche per funzioni necessarie relative alla vita quotidiana, ad esempio fare la spesa o per il ritiro di farmaci”.

Per usufruire del servizio, è necessario iscriversi, compilando un modulo da inviare tramite PEC o da consegnare ai Servizi Sociali del Comune, al piano terra di Palazzo Patrizi.

Una volta iscritti, per le prenotazioni del servizio, sarà sufficiente chiamare o scrivere un messaggio al numero 333.3321809 almeno 3 giorni prima della prestazione da svolgere.