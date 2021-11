COMUNE OVINDOLI: ARRIVANO PIU’ DI CENTOMILA EURO DALLA REGIONE ABRUZZO

L’AQUILA – Durante il Consiglio Comunale di ieri ad Ovindoli, è stata approvata la Variazione di Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 con la quale l’attuale amministrazione si ritroverà a gestire cospicui fondi provenienti sia dall’impegno della precedente compagine amministrativa che di quello del Consigliere Regionale Simone Angelosante. Oltre 51mila Euro che entreranno nelle casse del comune dal recupero dell’evasione dell’ICI della TARI ed altre varie voci, ci saranno altre significative entrate provenienti dal contributo della Regione Abruzzo.

Quest’ultima verserà al Comune di Ovindoli ben 119mila euro, ripartiti nel seguente modo: 14.000 € contributo regionale da investire per il Punto di Informazione turistico (IAT), 15.000 € contributo regionale al Gruppo di Protezione Civile Comunale, 60.000 € contributo regionale per l’acquisto di un nuovo scuolabus, 30.000 € contributo regionale per la manutenzione delle strade.

Un totale netto di centodiciannove mila Euro, come dicevamo, che la “giovane” amministrazione ovindelese –insediatasi da poco- erediterà e potrà investire sul territorio comunale montano. Proprio per questo motivo il Sindaco Angelo Ciminelli ha ribadito il ringraziamento pubblico, proprio durante la seduta del consiglio comunale al Consigliere Regionale Simone Angelosante per l’impegno e il lavoro svolto affinché questi fondi fossero destinati per la collettività di Ovindoli.