COMUNE PESCARA: APPROVATO ODG PER RICONOSCIMENTO STATO DI PALESTINA

PESCARA – “Un segnale forte e concreto, che dà sostanza al nostro impegno pacifista e per il rispetto dei diritti umani, per il riconoscimento dello Stato di Palestina”.

Così Simona Barba, consigliera comunale a Pescara di AVS-Radici in Comune, ed Enrico Di Ciano, segretario del circolo di Pescara di Sinistra Italiana, dopo l’approvazione, ieri, in Consiglio comunale a Pescara dell’ordine del giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Il documento, proposto a livello nazionale dall’Arci, è stato presentato a Pescara da Simona Barba.

“Con l’ordine del giorno, il Consiglio comunale di Pescara chiede al Governo Italiano di applicare la mozione del dicembre 2014 del Parlamento per il sostegno alla costituzione di uno Stato Palestinese, rendendola efficace – illustra la consigliera comunale – Di agire in sede ONU per un immediato riconoscimento dello Stato di Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, permettendo alla Palestina e a Israele di negoziare direttamente, per il raggiungimento della pace, in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e piena sovranità”.

Si invita il sindaco di Pescara “ad attivarsi anche verso gli altri sindaci della ‘Nuova Pescara’ per concordare un’azione comune di sensibilizzazione delle rappresentanze politiche parlamentari”.

“A qualche giorno dalla mobilitazione per la pace, che abbiamo portato avanti a Pescara nel Comitato NO G7 – interviene Di Ciano – portiamo avanti come AVS e Radici in Comune la nostra battaglia a difesa dei diritti umani, in un quadro geopolitico inaccettabile dove non basta invocare il cessate il fuoco: serve un impegno congiunto e attivo nel nome della pace e di nuovi equilibri dove sia riconosciuto il diritto al riconoscimento dello Stato della Palestina”.