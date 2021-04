COMUNE PESCARA, DA DOMANI AVVISO PUBBLICO PER AMPLIAMENTO RETE PERMANENTE PER PROMOZIONE LETTURA

PESCARA – L’aspirazione è chiara: incentivare la lettura e riconoscerla quale bene comune e come risorsa strategica su cui investire per la crescita dell’individuo e della società. Da domani 29 aprile, sul sito online del Comune, sarà infatti disponibile l’avviso per nuove manifestazioni d’interesse a far parte della Rete comunale permanente per la promozione del Libro e della Lettura – avviso visionabile nelle sezioni “News”, “Avvisi” e al link “Cultura” (accessibile dal menù “Servizi al cittadino”).

Nel più ampio contesto della panificazione delle attività culturali, è questa una delle finalità prioritarie dell’Amministrazione comunale; si è quindi deciso di investire sul territorio con iniziative e progettualità condivise che sappiano coniugare il valore formativo della lettura in tutte le sue molteplici dimensioni. A rafforzare questo orientamento i dati dell’ultimo anno sulla distribuzione dei libri che, complice anche il lockdown forzato dovuto alla pandemia, ha determinato un’impennata statistica negli acquisti di volumi, in particolare sulle piattaforme on-line.

In questa direzione si sta muovendo l’assessore alla Cultura, Mariarita Paoni Saccone: “Io credo che i libri e la lettura rappresentino ancora oggi il più importante “collante” intergenerazionale. Affermare questo valore significa garantire al tessuto sociale una crescita non solo culturale ma anche economica e occupazionale, suscitando il piacere della lettura, sviluppando la passione e l’amore per i libri, coinvolgendo chi i libri li fa, li scrive e li racconta, elevando quindi a obiettivo prioritario la promozione delle abilità cognitive, la comprensione delle diverse forme espressive, lo stimolo all’uso consapevole della rete e delle tecnologie, acquisendo in buona sostanza linguaggi e codici che appartengono alla creatività delle nuove generazioni”.

A questo obiettivo e all’esigenza diffusa di ampliare la platea dei partner risponde l’avviso per la manifestazione d’interesse, voluto fortemente dall’assessore Paoni Saccone, che mira, proprio per promuovere e diffondere l’attitudine alla lettura, a sviluppare l’azione coordinata e condivisa dei vati attori presenti sul territorio; chi vuol dare un contributo di idee e di iniziative può infatti ora manifestare la propria disponibilità. L’iniziativa ruota intorno alla Rete Permanente per la promozione del Libro e della Lettura, creata nel 2016 in capo all’assessorato alla Cultura, riattivando le procedure necessarie per ampliare e integrare la sfera dei soggetti interessati a far parte della Rete, appunto attraverso l’acquisizione di nuove manifestazioni di interesse.

“A mio avviso si rende necessario ora più che mai – ha detto l’assessore alla Cultura – dare ampia diffusione alla notizia di questa opportunità offerta a tutte le categorie pubbliche e private. Comune, associazioni e privati possono unire le proprie esperienze e le proprie visioni per attivare un moltiplicatore di occasioni di “contatto con i libri”, nei diversi luoghi e momenti di vita quotidiana. Offriremmo in questo modo i migliori incentivi possibili alla lettura, che sia questa di spessore narrativo, estetico, artistico e culturale, per nutrire cioè le emozioni e le capacità individuali”.