COMUNE PESCARA: EMENDAMENTI BILANCIO A RISCHIO. PETTINARI, “PRONTI A PROTESTE ECLATANTI”

PESCARA – “In queste ore stiamo discutendo in aula gli emendamenti al Dup e la maggioranza di centrodestra ha più volte chiesto al nostro gruppo di ritirare gli emendamenti al bilancio che, ricordiamolo, ne sono stati depositati 3500 dal nostro gruppo . Noi non ritireremo gli emendamenti ed invitiamo e diffidiamo la stessa maggioranza a non azzardare la presentazione di un emendamento “tagliola” che farebbe decadere i nostri emendamenti perchè oltre ad essere irregolare rappresenterebbe un grande abuso contro la nostra forza politica di opposizione perchè violerebbe le prerogative e i diritti dei consiglieri di minoranza”. Lo dice il consigliere comunale di opposizione al Comune di Pescara Domenico Pettinari.

“Se dovesse arrivare in aula un emendamento tagliola dichiariamo fin da ora che siamo disposti a mettere in atto forme di protesta eclatanti senza fare sconti pur di difendere i nostri diritti . Se dovesse servire siamo disposti anche ad occupare i banchi della Giunta come feci in Regione nel lontano 2015-2017.Diverso sarà il nostro comportamento se la maggioranza recepirà le istanze per migliorare la vita dei pescaresi per cui ci stiamo battendo da mesi e mi riferisco al servizio idrico integrato dove chiediamo più fondi e chiediamo l’attuazione della mozione che venne approvata all’unanimità dal Consiglio e mai attuata, chiediamo di stanziare risorse maggiori per la protezione civile , risorse per il contrasto alle occupazioni abusive e la riparazione immediata dell’ascensore al civico 15 di Via Caduti per Servizio andato a fuoco dove al danno si è aggiunta la beffa che vede i residenti, dopo aver rischiato di bruciare nel sonno, senza la possibilità di usufruire dell’ascensore”.

“Chiediamo con forza che vengano stanziate risorse per fare studi tesi a salvaguardare il patrimonio arboreo come chiediamo fondi aggiuntivi per riparare le buche sulle strade e l’installazione di un numero adeguato di telecamere fototrappola per monitorare l’abbandono dei rifiuti in tutte le vie delle città e non solo in alcune. Da oggi iniziano le sedute di Consiglio per l’intera giornata , meglio tardi che mai considerato che su questa richiesta abbiamo insistito negli ultimi dieci giorni ma il nostro gruppo auspicherebbe che le sedute venissero convocate ad oltranza andando avanti fino alla notte cosi da recuperare tempo prezioso e convocare meno sedute”.