COMUNE PESCARA, NATALE 2023: DOMANDE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EVENTI E INIZIATIVE

PESCARA – “Anche quest’anno, come già promosso sin dal mio insediamento nel 2019, per Natale 2023, e per il quinto anno consecutivo, questo assessorato intende promuovere appuntamenti, iniziative, momenti di incontro, socializzazione, aggregazione e inclusione sociale nel periodo natalizio su tutto il territorio comunale non solo nelle aree centrali ma anche nelle cosiddette periferie che mai ho inteso tralasciare”.

Lo afferma l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Pescara Nicoletta Di Nisio, in riferimento ad un avviso pubblico emanato per la concessione di contributi per la realizzazione di eventi e iniziative natalizie rivolti a tutti i cittadini “con particolare attenzione ai bambini che vogliono vivere e con-dividere lo spirito del Natale”, specifica l’assessore. Le domande vanno inviate entro le ore 17 del 23 novembre 2023.

Il bando è rivolto a associazioni e comitati, costituitisi con statuto, anche se privi di personalità giuridica, a fondazioni e organizzazioni, a enti senza scopo di lucro, che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che siano iscritti all’albo delle libere forme associative.

Possono fare domanda anche altri soggetti pubblici e privati non iscritti all’albo delle libere forme associative che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell’iniziativa proposta, oltre che garanzia di coerenza con l’attività prevista dallo statuto.

Tutte le proposte sono per iniziative previste nel periodo compreso tra 01/12/2023 e 06/01/2024 nel territorio comunale di Pescara. Ogni soggetto può presentare domanda di contributo per una sola iniziativa o attività da svolgere nel suddetto periodo.

Tutte le informazioni e i modelli di domanda sono prelevabili nel settore “Albo pretorio” del sito web del Comune alla pagina: https://pescara.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap/- /papca/display/2185275?p_auth=2eKV91eG&p_p_state=pop_up