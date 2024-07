COMUNE PESCARA: PAOLO SOLA (M5S) ELETTO PRESIDENTE COMMISSIONE DI CONTROLLO E GARANZIA

PESCARA – Si è svolta questa mattina la prima seduta della Commissione Controllo e Garanzia del Comune di Pescara per l’elezione delle figure di presidente e vice presidente, ruoli per i quali sono stati scelti rispettivamente Paolo Sola (M5S) e Simona Barba (AVS – Radici in Comune).

“È un grande onore assumere questo ruolo in una commissione così delicata e strategica – commenta in un anota il capogruppo M5S Paolo Sola – che svolge il compito centrale, affidato all’opposizione, di vigilare sull’operato dell’amministrazione comunale, assicurando che la gestione delle risorse pubbliche e le attività del Comune seguano i principi di correttezza e trasparenza. Il M5S alla guida della Commissione di Vigilanza è garanzia di attenzione e intransigenza, e metterò il massimo impegno nello svolgere questo compito a tutela dell’intera minoranza e di tutti i cittadini pescaresi, che invito a riportarci segnalazioni e problemi su cui fare chiarezza”.

Gestione della raccolta porta a porta, emergenza canile sanitario e gestione dei cantieri nel centro cittadino saranno tra le prime questioni che Sola anticipa di voler portare in Commissione Controllo e Garanzia.