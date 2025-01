COMUNE PESCARA: PETTINARI ATTACCA LA MAGGIORANZA, “PRONTI 3500 EMENDAMENTI PER IL BILANCIO”

PESCARA – “Oggi in sessione bilancio è venuto fuori un pressappochismo, una impreparazione e una improvvisazione spaventosa della maggioranza di centro destra che ha cassato emendamenti al DUP rendendoli inammissibili senza nessun presupposto condivisibile . Con una forzatura della presidenza sono stati azzerati decine e decine di emendamenti che semplicemente formulano proposte per migliorare il Documento Unico di Programmazione atto propedeutico al bilancio . Il nostro gruppo ha presentato in totale 3500 emendamenti al bilancio e continueremo a fare un cotruzionismo in aula discutendo ad uno ad uno i nostri emendamenti fino a quando la maggioranza non accetterà le nostre buone proposte e richieste migliorative per la città”. Lo afferma il consigliere comunale di opposizione a Pescara Domenico Pettinari.

“Intanto non siamo disposti ad accettare fondi a pioggia per finanziare solo alcune associazioni e lasciare tutte le altre a “secco” . Questa dei fondi a pioggia e’ una pratica politica becera , vergognosa e quanto di più brutto possa compiere una classe politica, purtroppo siamo gli unici a condurre questa battaglia nel silenzio assordante di tutti perché forse a tutti conviene tacere e non alzare il polverone come si e’ fatto in consiglio regionale. Noi siamo disposti su questo punto a non fare sconti e batterci con tutte le nostre forze come stiamo facendo in questi giorni per contrastarne gli stanziamenti . Tra le richieste migliorative stiamo chiedendo in consiglio più fondi per il servizio idrico integrato che ha subito tagli alla voce di bilancio specifica, fondi per sostenere i settori commercio, artigianato e PMI che ha una voce a zero euro , più fondi per la protezione civile che ha subito tagli rilevanti, fondi per il verde e l’ambiente e fondi per le case popolari finalizzate alle procedure di sgombero degli abusivi anche qui la relativa voce del bilancio è vergognosamente a zero” .

“Questa amministrazione ha avuto la fortuna di ricevere vagonate di soldi dal PNRR ma non si possono realizzare opere e poi non manutenerle. A Pescara abbiamo esempi agghiaccianti di come negli anni si sono realizzate delle opere perchè abbondavano soldi dagli Enti sovraordinati e poi si sono lasciate in completo stato di fatiscenza, abbandono e incuria . Ricordiamo ad esempio il controllo accessi di ultima generazione presente in Via Firenze e non funzionante . Un controllo accessi che addirittura dovrebbe consentire di aprirsi al suono delle sirene della autoambulanze, un sistema costato tantissimi soldi e lasciato non funzionante per mancata manutenzione . E’ semplice spendere i soldi che arrivano come manna dal cielo e poi lasciare un bilancio con fondi propri e zero” .

“La capacità di amministrare di un governo cittadino si misura su quante risorse proprie riesce a stanziare in bilancio e non da quanti soldi arrivano dall’alto . E purtroppo questo bilancio se si valuta con la misura degli stazionamenti propri è da bocciare sotto tutti gli aspetti per le tante voci a zero che gridano vendetta . Continueremo a battagliare con il nostro ostruzionismo è dichiariamo di essere pronti a bloccare i lavori della sessione bilancio se la maggioranza e il Sindaco assente ai nostri interventi non correggerà i grandi errori da noi rilevati a tutela degli interessi dei cittadini . Non siamo disposti a cedere nemmeno di un millimetro” .