COMUNE PESCARA: PRESUTTI, “COMUNICAZIONE, 170MILA EURO DI AFFIDAMENTI ESTERNI A STESSO OPERATORE”

PESCARA – “Mirabile è la spesa per la comunicazione dell’Amministrazione Masci. Mirabile per frequenza, consistenza e quantità, e senza miraggio, è la spesa posta in essere dall’Amministrazione Masci nel settore della comunicazione”.

Ad attaccare il sindaco di Pescara Carlo Masci di Forza Italia è il consigliere comunale del Partito democratico, Marco Presutti.

“Pur essendo la prima Amministrazione comunale che si ricordi a Pescara (un vero caso di quei “per la prima volta a Pescara” tanto cari al Sindaco) a essersi dotata contemporaneamente delle figure del Portavoce del Sindaco e del Responsabile dell’Ufficio stampa, sono stati conferiti attraverso ripetute procedure, tra le quali l’affidamento diretto, numerosi incarichi di progettazioni, prestazioni e servizi per la comunicazione che hanno mirato nella direzione di un medesimo operatore economico”, denuncia il consigliere.

Aggiunge dunque Presutti: “Dal 2020 al 2023 quattro differenti aggiudicazioni, per un totale di circa 170.000 euro, hanno preso di mira l’agenzia Mirus che si è occupata delle attività di comunicazione nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A, della gestione del piano di comunicazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), della progettazione e della promozione di uno stand espositivo nell’ambito dell’Ecomob Expo City 2023, e del servizio di promozione online, web e social del progetti PNRR del Comune di Pescara. Anche senza invocare il miracolo, la serie appare di per sé straordinaria, anche per l’Amministrazione Masci, notoriamente mirabolante nelle intenzioni, nelle parole e nei fatti”.