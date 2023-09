COMUNE PESCARA: SANTILLI SI DIMETTE DA VICESINDACO, LASCIA LA LEGA E PASSA CON FRATELLI D’ITALIA

PESCARA – “In piena coerenza con i miei princìpi di etica politica, per rispetto degli elettori e del patto tra i partiti di centrodestra, questa mattina ho rassegnato le dimissioni da vicesindaco di Pescara simultaneamente alla mia adesione a Fratelli d’Italia”.

Gianni Santilli lascia la Lega, che continua a registrare defezioni, per aderire con il partito di Giorgia Meloni. Santilli aveva la delega a Pubblica istruzione, Asili nido, Edilizia scolastica, Mense scolastiche, Parchi e verde pubblico.

Aggiunge Santilli: “Un atto dovuto, ma soprattutto voluto, per mantenere la linea della trasparenza che ha sempre contrassegnato la mia esperienza e il mio impegno per Pescara e per i pescaresi. Ringrazio la Lega e i suoi rappresentanti per aver condiviso con me un percorso amministrativo all’insegna del lavoro per il bene della città. Con Fratelli d’Italia inizia adesso una nuova stagione che sarà certamente foriera di stimoli e soprattutto di risultati”.