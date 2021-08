COMUNE PESCARA, SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2021-2022: DOVE INOLTRARE LE DOMANDE

PESCARA – Le domande per poter usufruire del servizio di refezione scolastica per l’anno 2021/2022 e attualmente gestito dalla Concessionaria Serenissima Ristorazione SpA, dovranno essere inoltrate dai genitori degli alunni entro domenica 12 settembre 2021.

Lo ricorda il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Gianni Santilli il quale sottolinea altresì che “le modalità sono estremamente semplici. Basterà accedere on line alla piattaforma https://pescara.ecivis.it. Gli alunni già utenti del servizio possono entrare con le credenziali, utente e password, già in loro possesso. Coloro che invece intendono usufruire del servizio per la prima volta possono registrarsi sulla piattaforma stessa”.

In mancanza di iscrizione on line non si potrà avere diritto alla refezione.

L’anno scolastico avrà inizio lunedì 13 settembre e il servizio refezione scolastica comincerà lunedì 20 settembre.

“Per ogni chiarimento – conclude Santilli – si può contattare il Servizio scrivendo una mail a refezione@comune.pescara.it oppure telefonando ai numeri 085 4283262 – 0854283253”.