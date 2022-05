COMUNE PESCARA: VOLANO STRACCI NELLA LEGA, CONSIGLIERE ORTA “VADO VIA”, GALANTE, “ERA INCOMPATIBILE”

PESCARA – Volano stracci nella Lega di Pescara: ieri il consigliere comunale Cristian Orta ha deciso di andare via dal partito, “perché troppe sono diventate le distanze”, ma Lino Galante, coordinatore provinciale pescarese della Lega, lo definisce incompatibile e spiega che “in data odierna ho avviato le procedure regolamentari per la richiesta di espulsione”. La Lega a Pescara è nella maggioranza di Carlo Masci, sindaco di Forza Italia.

Queste le parole di Orta: “Ho valutato lungamente questa scelta, certamente non facile ma allo stesso tempo inevitabile. Lascio il gruppo della Lega al Comune di Pescara, perché troppe sono diventate le distanze, perché è cresciuta in me in questi mesi quella sensazione di disagio. Guardo al cambiamento come progresso, così vivo questa mia decisione. Ringrazio quei colleghi della Lega con i quali siamo stati e resteremo amici. Tiro diritto con l’entusiasmo e con quel senso di responsabilità su cui fondo l’amore profondo che ho per la città. Una cosa è certa: continuerò a lavorare con impegno per Pescara e per i pescaresi”.

Di tutt’altro avviso Galante: “Cristian Orta, consigliere comunale di Pescara, è incompatibile con la coerenza e con l’affidabilità al partito. Pertanto è incompatibile con la Lega. Pagheremo noi il costo di quindici euro, al cambio 30 denari, per accompagnarlo nella sua nuova avventura politica. In data odierna ho avviato le procedure regolamentari per la richiesta di espulsione”. Insomma, nel partito volano gli stracci.