COMUNE PIANELLA: GIUNTA SI AUMENTA COMPENSI DEL 68%, FILIPPONE, “UNA VERGOGNA”

PIANELLA – “Gli amministratori comunali di Pianella, ormai senza vergogna, hanno deciso di aumentarsi le loro indennità del 45% retroattivo da gennaio a maggio 2022, e del 68% dal 1 giugno 2022 al 2023 e a “regime” fino al 2024.”

A denunciarlo in una nota, Gianni Filippone, capogruppo nel comune pescarese, di Pianella vicina. Duro il suo attacco al sindaco Sandro Marinelli

LA NOTA COMPLETA

Sindaco arriverà a giugno del 2022 a 4.002 euro al mese, il vice sindaco a 2.001 euro, gli assessori a 1.801 euro.ù

Come si può constatare sono aumenti di indennità inaccettabili e vergognosi proprio in questo periodo, sembra uno schiaffo in faccia a tutti i cittadini indistintamente, ma soprattutto verso i giovani disoccupati, i lavoratori autonomi, dipendenti e ai pensionati, che non arrivano a fine mese con lo stipendio o la pensione, che soffrono gli effetti di una pesante crisi economica determinata prima dalla pandemia e poi dalla guerra, con pesanti aumenti del costo della vita a partire dal pane alla pasta, alla spesa di ogni giorno, alla Benzina e alle bollette di Luce e Gas”

I nostri amministratori con questi aumenti vergognosi e inaccettabili dimostrano di essere incoscienti, senza considerare che il Comune di Pianella ha un Bilancio deficitario, con un disavanzo al 31-12-2021 di € -2.938.599,81, nonostante il contributo straordinario inviato del Governo a “fondo perduto” di €. 905.817,00. Vi sembra giusto che gli amministratori di una piccola Città come Pianella, che dovrebbero essere a servizio della comunità, si aumentano del 45% retroattivo da gennaio 2022 e del 68% dal 2022 ? Mentre per i cittadini l’aumento del costo della vita è di circa 7% (Istat)”.

In qualità di Capogruppo di PIANELLA VICINA chiedo al Sindaco a alla Giunta Comunale di sospendere e congelare gli aumenti (non obbligatori, vedi Legge di Bilancio N° 234 del 30-12-2021) per rispetto dei nostri concittadini in gravi difficoltà economiche, per i quali non è previsto nessun adeguamento di stipendi, pensioni e nessun recupero per i lavoratori autonomi.

Pianella 13-06-2022

Il Capogruppo di PIANELLA VICINA

Gianni Filippone