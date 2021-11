COMUNE PINETO, NUOVO ASSETTO IN GIUNTA: DA FIUME ASSESSORE AL BILANCIO E AL PERSONALE

PINETO – Nuovo assetto nella giunta comunale di Pineto con l’ingresso di Filippo Da Fiume del Movimento 5 Stelle, al quale il Sindaco Robert Verrocchio, nel corso del Consiglio Comunale di ieri pomeriggio (26 novembre 2021), ha affidato un assessorato con deleghe al Bilancio e al Personale, Semplificazione Amministrativa e Urp, prima appartenute a Claudio Mongia (Italia Viva). Al consigliere Ernesto Iezzi il sindaco ha conferito l’incarico di seguire Pineto Progetto Cultura e Progetto Pineto Sport in progress. Se ne è parlato stamattina nel corso di una conferenza stampa alla presenza di esponenti regionali e nazionali del M5S come la deputata Valentina Corneli e la consigliera regionale, nonché capogruppo dei 5S Sara Marcozzi e esponenti provinciali e regionali del Pd e dei partiti del centrosinistra come: Piergiorgio Possenti, segretario provinciale del Pd; Michele Fina segretario regionale Pd e Pasquale Argento segretario locale Pd. Presenti, inoltre, la consigliera M5S di Silvi Simona Astolfi, Stefano Ciccantelli Segretario provinciale di Sinistra Italiana e vari amministratori.

“In questo e nel mio precedente mandato – ha detto Verrocchio dopo aver ringraziato tutti i presenti – tutti abbiamo condiviso il nome Scegliamo Pineto, ma come sapete a metà di questa seconda consiliatura si è creato un nuovo gruppo in maggioranza, quello di Italia Viva, e sebbene in un primo momento c’erano state delle richieste programmatiche che ho anche apprezzato, successivamente le loro priorità sono state altre. Fino ad arrivare al consiglio comunale del 28 giugno 2021 che ha portato all’abbandono da parte del gruppo consiliare del nostro progetto e di conseguenza alla revoca dell’incarico di assessore a Claudio Mongia e inevitabilmente ho dovuto ritirare l’incarico al consigliere Marco Giampietro che seguiva in particolare gli eventi. Il 28 giugno avrei potuto cedere a un ricatto o dimettermi, erano delle opzioni. I consiglieri del M5S decisero di restare per senso di responsabilità e da quel momento abbiamo iniziato a dialogare con loro, a parlare e a confrontarci. Un dialogo sempre più stretto che di fatto si è tradotto una accelerazione di un confronto che comunque ci sarebbe stato e che ci allinea a quanto accade a livello nazionale e anche agli obiettivi regionali e provinciali. In questi 2 anni e mezzo con i 5Stelle spesso ci sono state significative convergenze. Abbiamo continuato a confrontarci fino a questa intesa ufficializzata ieri con l’ingresso in maggioranza di Da Fiume. A inizio insediamento avevo detto che a metà mandato ci sarebbe stata una verifica e questo è un primo passo. Abbiamo sfide importanti, il pnrr, finanziamenti che cercheremo di cogliere in modo virtuoso, per il bene del territorio con attenzione, tra le altre cose, alla transizione ecologica, al verde, alla mobilità sostenibile, alla sicurezza idrogeologica. Le porte non sono chiuse per nessuno, ci sarà un ulteriore coinvolgimento rendendo protagonista chi vorrà lavorare nell’interesse del territorio”.

“Per la città di Pineto credo sia una occasione da non perdere – ha detto il neo assessore Da Fiume – questa collaborazione può essere antesignana di altri sviluppi in tal senso. Il nostro gruppo si è speso molto in questi mesi, ringrazio la capogruppo Mazzocchetti per la sua lungimiranza. Il mio incarico lo voglio introdurre partendo dal nazionale. I 5s vengono accusati di aver tradito le origini e non è così. Nel 2018 non abbiamo detto che non avremmo fatto alleanze, siamo un movimento, siamo in movimento. Abbiamo introdotto i nostri temi. Abbiamo fatto approvare, tra l’altro, il decreto dignità, il reddito di cittadinanza. Siamo cambiati perché ci siamo assunti la responsabilità di governo, è naturale che sia così. Questo va ribaltato sul territorio. Siamo stati votati per portare i temi che erano nel nostro programma non per stare in opposizione. Purtroppo non abbiamo vinto pur avendo avuto un ottimo risultato. A giugno con la spaccatura con l’IV siamo rimasti in aula, responsabilmente, non per inciuci. Abbiamo mantenuto il numero legale. Da lì si è aperto un dialogo perché hanno riconosciuto la nostra correttezza istituzionale. C’è stato un confronto serrato e ora possiamo portare i nostri temi da protagonisti. Restano due anni di consiliatura, ci sono tanti temi su cui lavoreremo insieme”.

Dopo i saluti del segretario provinciale di Sinistra Italia Stefano Cittantelli, l’onorevole Corneli e la consigliera Marcozzi nei loro interventi hanno salutato con favore l’accordo che ha portato Da Fiume in maggioranza sottolineando che è stato frutto di un dialogo costruttivo e senza interessi personali. Un accordo raggiunto grazie alla lungimiranza e senso di responsabilità del sindaco Verrocchio e che potrà portare buoni frutti nell’interesse dei cittadini.

Anche il Pd ha commentato con parole positive l’accordo. Il segretario provinciale Piergiorgio Possenti e il segretario regionale Michele Fina hanno posto l’attenzione su come la realtà amministrativa di Pineto possa e debba replicarsi anche in altre amministrazioni provinciali e di quanto sia importante iniziare a costruire presto una alternativa per la Regione Abruzzo. Se ci saranno altre realtà come Pineto in grado di raccontare una collaborazione analoga sarà più semplice raggiungere questo risultato.