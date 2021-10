COMUNE ROSETO: MARIO NUGNES PRESENTA GLI ASSESSORI, “SQUADRA GIOVANE E MOTIVATA”

ROSETO – A quattro giorni dal suo insediamento, questa mattina il sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes ha presentato alla Città i componenti della sua Giunta, scelti nella rosa di eletti e candidati della coalizione di Spazio Civico, in coerenza con quanto annunciato alla vigilia del ballottaggio.

“Una squadra giovane, motivata e orientata al fare” così come ha voluto descriverla “che metterà a disposizione della città di Roseto 3 cose fondamentali, cioè tempo, competenza e gioco di squadra. Questa giunta è la prima azione concreta con la quale ricambiamo la fiducia dei rosetani: avevamo detto che in 7 giorni avremmo fatto la giunta e di giorni dall’insediamento ce ne abbiamo messi solo 4. Abbiamo scelto le figure con coerenza al nostro interno, così come avevamo annunciato. Avevamo detto che saremmo stati pronti a governare sin dal primo giorno e così è stato: in meno di una settimana dal ballottaggio la città ha una nuova amministrazione, tutte le deleghe sono di uguale importanza e peso, ciascun Assessore le vivrà nell’ottica di squadra, potendo contare sul confronto costante e sul supporto di tutta la coalizione e di coloro che hanno contribuito alla costruzione del programma e alla realizzazione, a partire dalle liste di coalizione “Under” e “Sport e Civismo” che pur non esprimendo assessori lavoreranno a supporto di tutta la squadra”.

Ecco i nomi e le deleghe degli assessori: Angelo Marcone, primo degli eletti della coalizione con 327 preferenze nella lista “Fare per Roseto”, è stato nominato vicesindaco con le deleghe a Lavori pubblici, Manutenzione e Servizi cimiteriali; Francesco Luciani, consigliere della lista “Casa Civica -Altracittà-Volt”, è Assessore a Servizi sociali, Cultura, Pubblica istruzione e Transizione digitale; Lorena Mastrilli, candidata della lista “Operazione turismo”, è Assessore a Turismo, Sport e Commercio; Gianni Mazzocchetti, consigliere di “Azione” è Assessore alla Rigenerazione urbana e Patrimonio e Zaira Sottanelli, consigliera di “Azione” è Assessore a Bilancio, Finanze, Programmazione Economica, Lavoro e Politiche del Personale.

Il sindaco ha espresso la volontà di affidare alcune deleghe anche ai consiglieri, mentre terrà sicuramente per sé alcune deleghe strategiche come Ambiente, Fondi europei e PNRR (Piano Nazionale Ripresa e resilienza). Con due giovani assessori di soli 30 e 26 anni e un’età media inferiore ai 40 anni, quella varata oggi da Mario Nugnes è una delle squadre di governo più giovani della storia del Comune di Roseto degli Abruzzi.

Il Sindaco ha anticipato, inoltre, la volontà di proporre il nome di Gabriella Recchiuti, consigliera di “Azione” e donna più votata della coalizione, come candidata a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio comunale.

“Il nostro programma si fonda sui temi della partecipazione e dell’ascolto e quindi su importanti strumenti di democrazia partecipativa, come le consulte tematiche e i consigli di quartiere” ha spiegato Nugnes “per questo crediamo che Gabriella Recchiuti, per le sue qualità personali, professionali e umane, sia la persona migliore per svolgere il ruolo di guida dell’assise civica”.

A seguito dell’accettazione di nomina degli assessori subentreranno in consiglio i consiglieri primi tra i non eletti: per la lista “Azione” entreranno, quindi, in consiglio Dario Chiarobelli e Paolo De Nigris, per la lista “Fare per Roseto” diventa consigliera Toriella Iezzi e per la lista “Casa Civica-Altracittà-Volt” entrerà Simona Di Felice.

PROFILI DEGLI ASSESSORI

ANGELO MARCONE, Vicesindaco con deleghe a Lavori pubblici, Manutenzione e Servizi Cimiteriali

26 anni, Angelo Marcone è stato consigliere di opposizione nella scorsa consiliatura: è stato eletto per la prima volta nel 2016 all’età di soli 21 anni risultando il più giovane consigliere comunale mai eletto a Roseto. Nell’ultima tornata amministrativa, è risultato il candidato più votato della coalizione Spazio Civico. Diplomato al Moretti con il titolo di Ragioniere, Perito Commerciale e Programmatore, lavora attualmente per una società di Comunicazione, Marketing e Pubblicità ed è iscritto alla facoltà di Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi di Teramo.

FRANCESCO LUCIANI, Assessore alla Cultura, Servizi sociali, Pubblica istruzione e Transizione digitale

Francesco Luciani, 30 anni, appassionato di tecnologia ed educazione, sviluppatore informatico e manager, ha studiato presso l’Università Bocconi, la Copenaghen Business School e la Chulalongkorn University di Bangkok. Si occupa di formazione in ambito Cybersecurity. È stato direttore di Wild Code School in Italia, scuola di programmazione informatica, e per la rete di innovatori digitali Talent Garden ha curato la Global Expansion e contribuito al lancio del programma Google for Startup in Italia. È co-fondatore di FabCamp, rete di camp estivi e scuola di digitale e tech per bambini e ragazzi. È stato selezionato fra i 30 international mentor per gli studenti della Copenhagen Business School.

LORENA MASTRILLI, Assessore al Turismo, Sport e Commercio

Lorena Mastrilli, 47 anni, è sposata e ha due figli. Diplomata come Perito tecnico per il turismo in un istituto privato di Pescara, si è specializzata come promoter turistica e ha esperienza ultraventennale nel settore tour operating e agenzia di viaggi. È titolare dal 2006 di un’agenzia di viaggi a Roseto degli Abruzzi. In passato ha lavorato per importanti tour operator italiani, sia in Italia che all’estero, viaggiando in tutto il mondo.

GIANNI MAZZOCCHETTI, Assessore alla Rigenerazione urbana e Patrimonio

Gianni Mazzocchetti, 35 anni, è sposato ed esercita la libera professione come Dottore commercialista e Revisore legale. Laureato in Economia e Amministrazione delle imprese

all’università “D’annunzio” di Pescara, ha esperienza in ambito scolastico come insegnante di Economia aziendale in istituti superiori ed è Consulente Tecnico e Perito presso il Tribunale di Teramo. È vicepresidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Teramo ed è il coordinatore cittadino di Azione a Roseto degli Abruzzi.

ZAIRA SOTTANELLI, Assessore a Bilancio, Finanze, Programmazione Economica, Lavoro e Politiche del Personale

Zaira Sottanelli, 47 anni, è sposata da 25 anni e ha quattro figli. Lavora con il marito nell’azienda di famiglia, occupandosi di contabilità e amministrazione. Diplomata al Moretti in Ragioneria, è impegnata nel sociale e nell’attività parrocchiale. È stata istruttrice sportiva, personal trainer e atleta professionista: si è affermata come pluricampionessa di karate collezionando numerose medaglie in competizioni nazionali e internazionali.