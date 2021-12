COMUNE SAN SALVO, LUNEDI’ 6 DICEMBRE INCONTRO URGENTE CON VERTICI SINDACALI DENSO

SAN SALVO – “L’amministrazione comunale di San Salvo ha sempre posto grande attenzione alle problematiche attinenti alla vita delle aziende presenti nel territorio del Vastese, ma in particolare e nello specifico nell’area industriale di competenza. In questo frangente la Denso rappresenta la maggiore preoccupazione per la Città e per l’intero territorio per le sorti dei lavoratori attivi nello stabilimento di San Salvo e per le loro famiglie, con tutte le comprensibili ricadute negative per l’indotto».

A dichiararlo il sindaco Tiziana Magnacca che ha invitato per lunedì 6 dicembre 2021 alle ore 11.00 nell’aula consiliare le rappresentanze sindacali unitarie della Denso, i vertici dell’azienda di via Marisa Bellisario e gli assessori regionali alle Attività Produttive, Daniele D’Amario, e al Lavoro, Pietro Quaresimale, per affrontare le questioni più scottanti e studiare azioni comuni praticabili.

In particolare il Comune di San Salvo ha chiesto alla Regione Abruzzo di essere parte attiva nelle vertenze in atto.