COMUNE SCOPPITO, ALBANI: “SCUOLA E OPERE PNRR FUORI DA AGENDA NUOVA MAGGIORANZA LOMBARDI-DE NUNTIIS

SCOPPITO – “Leggendo le ultime dichiarazioni di questi giorni a mezzo stampa ho trovato molto singolare il tentativo del sindaco, il dottor Loreto Lombardi, di impossessarsi, nella rinnovata maggioranza con Nuovo Rinascimento, di opere e progetti non suoi, ostentati quando nel 2018 era consigliere di minoranza”.

Prosegue lo scontro politico nel Comune di Scoppito (L’Aquila) e in una nota, l’ex assessore comunale Alessio Albani, dimessosi proprio nei giorni scorsi passando all’opposizione dopo i recenti cambi di casacca in Consiglio, spiega: “Parlo nello specifico della nuova scuola centralizzata in località Colli per la quale il sindaco vorrebbe accreditarsi meriti che non ha dichiarando ‘…. finalmente, dopo anni di immobilismo, entro dicembre uscirà il bando'”.

“È doveroso ricordare al sindaco che la scelta del sito, lo studio di fattibilità preliminare, il recepimento dei finanziamenti Cipe, la fase di progettazione, gli espropri e addirittura anche lo smontaggio del Musp scolastico sono stati eseguiti dalle precedenti amministrazioni. La mera fase di pubblicazione del bando di gara, da lui citata, è di stretta competenza del Rup (responsabile unico procedimento) e della nostra efficiente centrale di committenza comunale (anch’essa creata dalle precedenti amministrazioni) organi che hanno una propria autonomia amministrativa e gestionale separata da quella della parte politica che lui rappresenta”.

“Sta riuscendo invece, l’attuale maggioranza, a creare un vero e proprio pasticcio sui fondi extra per rifinanziare gli aumenti del costo del materiali dirottando, sulla nuova scuola centralizzata, i fondi di altre importanti opere pubbliche in particolare del Municipio di Scoppito Capoluogo e degli alloggi Erp (ex scuole di Collettara) che ora purtroppo, a causa di questa scelta poco oculata, rischiano di rimanere opere incompiute con gravi ripercussioni per il territorio quando, invece, sono a disposizione fondi nazionali specifici per l’edilizia scolastica.

“Discorso analogo – osserva Albani – per le opere in esecuzione con i fondi del Pnrr e cioè le nuove strade di Civitatomassa, Scoppito, Cupoli la riqualificazione dei parchi (Centro COOP Civitatomassa, area Camper Sella di Corno, Piazza di Forcellette e Cave, Parco Madonna della Strada) e la sistemazione dei marciapiedi della zona commerciale progetti scelti, eseguiti e conclusi dalla precedente amministrazione in mano anch’essi alla nostra struttura comunale già da Maggio 2022 per i quali la nuova maggioranza Lombardi-De Nuntiis ne ha potuto solo prendere atto dato che le opere Pnrr hanno vincolo di esecuzione con cronoprogramma ben definito. Anche in questo caso “si è fatto poco e male” poichè lo spostamento del Municipio Comunale da Scoppito Capoluogo all’autorimessa dietro il campo sportivo, assorbirà ulteriori risorse cancellando di fatto importanti progetti quali la sistemazione della tribuna del campo sportivo con relativa pista ciclabile e la biblioteca comunale nella sede dell’ex asilo di San Bartolomeo”.

“Purtroppo, al secondo anno di mandato, è doveroso riscontrare da parte dell’amministrazione Lombardi-De Nuntiis un’azione che punta soltanto ad ‘accaparrare’ meriti politici altrui, senza spiegare ancora ai cittadini cosa si vuole programmare per Scoppito e quali sono i progetti e le idee per il futuro del nostro paese”, conclude Albani.