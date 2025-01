COMUNE SCOPPITO: CONSIGLIERI OPPOSIZIONE VS SINDACO LOMBARDI, “CITTA’ TERRITORIO CHE FINE HA FATTO?”

SCOPPITO – “Facciamo un appello chiaro e preciso al Sindaco di Scoppito, dottor Loreto Lombardi. Siamo alle porte del suo quarto anno di mandato e non è ancora chiaro come il primo cittadino voglia sviluppare la tanto proclamata Città Territorio che oltre a befane, balocchi, trenini e serate danzanti (a carico dei contribuenti Scoppitani) non fornisce nessun servizio e nessuna infrastruttura. I problemi per i molti abitanti di Scoppito sono molteplici”.

A dichiararlo in una nota sono i consiglieri comunali di opposizione Alessio Albani, Francesca Rossilli ed Emiliano Renzetti. “Tanti di loro quotidianamente viaggiano verso L’Aquila per lavoro o per usufruire di diversi servizi pubblici che nel nostro territorio non vengono ancora erogati. Il tempo di percorrenza con le autovetture è sempre maggiore a causa di scelte sbagliate sulla viabilità, ci sono pochi autobus e nessuna attività pubblica distaccata sul territorio Scoppitano”, aggiungono.

“Nonostante questi problemi, Sindaco Dottor Loreto Lombardi continua purtroppo a focalizzarsi su befane, dj e balocchi vari che fino ad oggi sono costati oltre 200 mila Euro di fondi comunali. Ci auspichiamo un celere cambio di rotta, è necessario recuperare subito il tempo perso e ragionare su veri servizi ed infrastrutture pubbliche per rivitalizzare il territorio del comune di Scoppito, i suoi piccoli centri storici ormai in completo abbandono, fornire servizi adeguati e creare un polo d’attrazione per artigiani e piccole industrie anche in comune tra Scoppito, L’Aquila Capoluogo e le sue frazioni”, concludono.