COMUNE SCOPPITO: SI DIMETTE ANCHE ASSESSORE ALBANI, “ACCORDI SOTTOBANCO TRADISCONO ELETTORI”

SCOPPITO – “Non si può amministrare una comunità senza rispettare la volontà e le intenzioni dei cittadini. Tanti scoppitani lo scorso 12 giugno 2022, votando la lista Scoppito per Tutti, hanno scelto un preciso programma elettorale ma soprattutto i propri rappresentanti di maggioranza dentro il Consiglio comunale”.

A dichiararlo, in una nota, è Alessio Albani primo degli eletti con 205 preferenze nella lista Scoppito per Tutti nella scorsa tornata elettorale che annuncia così le dimissioni da assessore un mese dopo quelle di Francesca Rossilli, che aveva le deleghe a scuola, cultura e turismo, entrambi ora all’opposizione.

“Con una scelta per nulla partecipata, senza discuterne mai all’interno del gruppo ma soprattutto senza confronto con i cittadini sui programmi elettorali, si è annesso in maggioranza l’intero gruppo Nuovo Rinascimento dei consiglieri Andrea e Emiliano De Nuntiis semplicemente con la lettura di una breve lettera che, tra le altre cose, espone temi amministrativi totalmente difformi con quelli dell’attuale maggioranza”, sottolinea Albani.

“Pensavo che a mente fredda, nei giorni successivi, si sarebbero ripristinati gli equilibri in Consiglio comunale, ma a distanza di giorni ciò non è successo e non credo succederà più. Mi sento perciò in obbligo, come primo degli eletti e socio fondatore di ‘Scoppito per Tutti’, di oppormi alla mutazione del gruppo consiliare che nulla ha più a che fare con l’originale compagine votata da tanti Scoppitani”.

“Con grande rammarico e dispiacere – aggiunge -, nel rispetto degli elettori che mi hanno sostenuto ma anche di quelli che hanno sostenuto le originali liste Scoppito per Tutti e Nuovo Rinascimento rimetto nelle mani del sindaco Loreto Lombardi la carica da assessore presentando dimissioni immediate ed irrevocabili da tale ruolo, continuando il mio lavoro da consigliere comunale all’opposizione di questa nuova maggioranza che non rappresenta più i cittadini di Scoppito ed il nostro splendido territorio”.

“Purtroppo, e questa è la nota più dolente, devo riscontrare che nonostante i numerosi appelli del sottoscritto e di altri consiglieri comunali a dare al nostro Comune il cambio di marcia annunciato, si è preferito riportare di fatto le stesse problematiche delle vecchie amministrazioni anche dentro l’attuale che, i tanti cittadini di Scoppito, avevano invece scelto all’insegna dello slogan ‘DIAMO INIZIO AL CAMBIAMENTO’, cambiamento che purtroppo, neanche questa volta, sta avvenendo con gravi ripercussioni per il nostro territorio”, conclude Albani.