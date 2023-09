SCOPPITO – Cresce il fermento in quello diventato un laboratorio politico all’interno del Comune di Scoppito (L’Aquila) dove, a un anno dalle elezioni amministrative, e tra ingressi e uscite, la maggioranza è alla ricerca di un equilibrio.

L’ultima novità riguarda la formazione del gruppo consiliare di opposizione composto per ora dalla sola Francesca Rossilli, ex assessore con deleghe a scuola, cultura e turismo, che si è dimessa lo scorso 9 agosto a seguito dell’ingresso in maggioranza, il 27 luglio, di Andrea ed Emiliano De Nuntiis, candidati alle scorse elezioni con la lista Nuovo Rinascimento, contro il sindaco Loreto Lombardi, di area centrodestra, particolarmente vicino a Fratelli d’Italia e al sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

Rossilli è stata sostituita il 14 agosto da Tommaso Ciancarella, già consigliere comunale nell’attuale Amministrazione.

Ma “Impegno civico”, questo il nome del nuovo contenitore scelto da Rossilli – nato dall’impossibilità “di continuare a far parte del gruppo di maggioranza” dopo aver appreso “che i due consiglieri di minoranza del gruppo Nuovo Rinascimento entravano di fatto a far parte della maggioranza” – rianima l’opposizione dal momento che potrebbe rappresentare solo l’inizio di un nuovo percorso da avviare con gli altri due consiglieri di minoranza Emiliano Renzetti e Gennaro Marrone.

Infatti, con lo scioglimento del gruppo “Nuovo Rinascimento”, i tre consiglieri potrebbero formare un ulteriore nuovo gruppo in previsione, tra l’altro, di nuovi abbandoni in maggioranza: “Non escludiamo, allo stato attuale, che potremo a breve assistere a nuovi addii di esponenti della maggioranza, ormai in quota Fratelli d’Italia”, dicono ad AbruzzoWeb dall’opposizione.

Ma il sindaco Lombardi, 65enne primario del Dipartimento di Chirurgia e diagnostica endoscopica dell’Ospedale regionale “San Salvatore” dell’Aquila, smentisce subito: “Non c’è nessun problema all’interno della maggioranza, che è coesa e unita, e non abbiamo il sentore di possibili abbandoni”, precisa ad AbruzzoWeb.

Uno scenario politico che resta comunque molto dinamico alle porte delle elezioni regionali della prossima primavera, in un territorio che rappresenta un banco di prova importante per il centrodestra guidato dal presidente della Regione del ricandidato Marco Marsilio, di FdI.

Rispetto alle eventuali difficoltà paventate dalla stessa Rossilli nel portare avanti il programma, viste le iniziali posizioni, il primo cittadino assicura: “Non ci sarà nessun cambiamento di rotta. Se poi dovessero emergere punti da chiarire se ne discuterà. Ci sono scelte dell’amministrazione obbligate, tra cui la costruzione della nuova scuola per la quale finalmente, dopo anni di immobilismo, entro dicembre uscirà il bando”.

In cantiere, poi, il nuovo edificio per il Consiglio comunale, “perché quello attuale non può essere utilizzato a causa delle restrizioni, in primis in termini di capienza, e che quindi verrà ospitato nell’ autoparco. Anche in questo caso i termini sono stretti e linizio della demoricostruzione è previsto entro dicembre”. E ancora, aggiunge Lombardi elencando progetti e risultati raggiunti, “ricordiamo che il Comune di Scoppito, in qualità di amministrazione capofila, è tra le comunità energetiche rinnovabili (Cer) aquilane che saranno assegnatarie del contributo. L’obiettivo è quello di rendere il comune tra i più green d’Italia”.

Infine, Lombardi chiarisce un altro aspetto sollevato in precedenza dagli esponenti di minoranza e che riguarda la questione di un nuovo ingresso in “quota rosa” per la sostituzione dell’ex Rossilli: “visto che si è trattato di dimissioni volontarie, il regolamento sulle quote di genere viene meno, circostanza che ci ha convinti ancora con più slancio a consegnare le deleghe all’assessore Ciancarella”.