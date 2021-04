COMUNE SULMONA, EROGATI BUONI SPESA A CITTADINI IN DIFFICOLTA’

SULMONA – Il comune di Sulmona ha erogato ai beneficiari i buoni spesa spendibili già da oggi attraverso la tessera sanitaria e pin che funzioneranno come una carta bancomat, nei negozi che hanno aderito all’iniziativa.

Lo annuncia il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali e alle Attività Produttive Marina Bianco.

“Sono terminate tutte le procedure e le verifiche delle istanze presentate dalle famiglie in difficoltà durante la pandemia. Gli uffici, che ringrazio per l’impegno profuso, hanno controllato scrupolosamente tutti i nominativi dei richiedenti, dato che non poteva partecipare chi aveva percepito per 3 volte i buoni spesa”, spiega.

“L’importo erogato è pari a 63700 euro, residuo della precedente erogazione. Sono pervenute 258 richieste, di cui 36 sono state escluse perché i richiedenti avevano ottenuto il contributo più di 3 volte. Sono stati accreditati 59 buoni spesa a chi non aveva mai presentato domanda, 88 a chi aveva già percepito una sola volta, e per 75 famiglie che avevano beneficiato per 2 volte è stata stilata graduatoria, ma solo 11 sono state soddisfate per carenza dei fondi”.

“Sono complessivamente 158 i nuclei familiari che hanno ottenuto il bonus. Anche questa volta siamo riusciti a rispettare i tempi che avevamo programmato, così che le famiglie hanno già potuto iniziare a spendere i buoni per le festività pasquali”, conclude.