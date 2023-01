COMUNE SULMONA: IL PROTOCOLLO A CASA TUA, AL VIA SERVIZIO ON LINE PER I CITTADINI

SULMONA – Da oggi, nell’ambito delle attività di semplificazione e digitalizzazione che il Comune di Sulmona sta portando avanti, al fine di migliorare i servizi di sportello ai cittadini, tutte le istanze potranno essere inoltrate all’ufficio Protocollo, sia da casella di posta elettronica certificata sia da ordinaria casella di posta elettronica.

Pertanto, anche coloro che non possiedono un indirizzo PEC, potranno inviare le istanze all’indirizzo indicato.

L’Ufficio risponderà, comunicando l’avvenuta protocollazione e il numero di protocollo.

Per chi non possiede alcuna casella, resta la consueta consegna a mano allo sportello di Palazzo San Francesco.

Questa importante novità è stata promossa dall’assessore alla Transizione Digitale Attilio D’Andrea, di concerto con il Segretario Generale e gli uffici di competenza.

“Ringrazio vivamente il Segretario Generale Giovanna Di Cristofano, la referente della Transizione Digitale Dott.ssa Marianna Baldini e gli uffici che si sono messi a disposizione per avviare questo semplice ma importante servizio, che avvicina ancor più i cittadini, specialmente i residenti delle frazioni e dei quartieri periferici, all’istituzione comunale. Un’agevolazione che rende più rapido l’inoltro delle pratiche, anche per quanti non sono in possesso di una casella Pec, consentendo loro di spedire istanze anche da un semplice indirizzo mail, senza essere costretti a recarsi allo sportello negli orari di apertura.”

Nello specifico, l’indirizzo di posta elettronica certificata è: [email protected] L’indirizzo di posta elettronica ordinaria è: [email protected] Il numero telefonico dell’Ufficio Protocollo è 0864-242238