COMUNE SULMONA, ORA PIU’ FACILE DETERMINARE IMU PER AREE EDIFICABILI

SULMONA – Per la prima volta nel Comune di Sulmona è agevolata l’identificazione della tipologia dell’area edificabile con i relativi valori ai fini della determinazione dell’Imu, in vista della scadenza dei relativi pagamenti.

“E’ un fatto storico in questa città” dichiara l’assessore al Bilancio Marina Bianco, che spiega: “Avendo facilitato, per la prima volta, l’individuazione dei valori orientativi di mercato di riferimento ai terreni edificabili e la determinazione della base imponibile dell’imposta, dovuta sulle aree edificabili possedute per l’annualità 2021, così come la Giunta aveva approvato con delibera nei mesi scorsi, ho ritenuto opportuno agevolare i cittadini e gli addetti ai lavori, pubblicando sul sito web del Comune di Sulmona sia l’elenco dettagliato minuziosamente dei valori, diversificati in ragione della destinazione urbanistica, sia inserendo fogli e particelle indicando il link nella ricerca sul sito del Cst- Sulmona, per consentire di acquisire informazioni necessarie ai terreni eventualmente posseduti, destinazione urbanistica e superficie, dati catastali, foglio e mappale/particella, dell’area di interesse. Ringrazio gli uffici per l’impegno, in quanto non è stato un lavoro semplice, ma molto utile per cittadini ed enti, dato che l’Imu si paga anche sulle aree edificabili”.

link di riferimento nel sito web Comune di Sulmona http://www.comune.sulmona.aq.it/index.php?id=26&oggetto=1056