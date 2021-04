COMUNE SULMONA, ORARI INVERNALI DI APU E ZTL PROROGATI PER UN MESE

SULMONA – Prorogati ancora per un mese gli orari invernali di Apu e Ztl, a Sulmona, con delibera di Giunta. Fino al 31 maggio prossimo gli orari di vigenza della Area Pedonale Urbana e della Zona a Traffico Limitato saranno i seguenti: dalle 10 alle 14 e dalle 17:30 alle 22 dal lunedì al venerdì; dalle 10 del sabato ininterrottamente fino alle 4 del lunedi successivo, così com’è stata prorogata l’autorizzazione per i veicoli delle attività di ristorazione a circolare nella Apu e nella Ztl tra le18 e le 22 per la consegna a domicilio.

Le attività di bar e ristorazione possono ottenere il permesso presentando la richiesta formale al Comando del Corpo di Polizia Locale, valido solo per il transito dei mezzi e non per la sosta, che dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di delivery.

“Con questo provvedimento si intende favorire lo svolgimento dei lavori di rifacimento della pavimentazione che sono in corso in questi giorni nel centro storico e che hanno richiesto la chiusura di alcune strade, ma, contemporaneamente, anche ai pubblici esercizi di poter utilizzare lo spazio esterno, in particolare in Corso Ovidio, per la riapertura del sevizio ai tavoli, accelerando l’autorizzazione gratuita e agevolando il più possibile le attività stesse, consentendo di far allestire tavolini all’aperto nel rispetto delle misure di distanziamento anticovid.

Gli orari del piano invernale della Apu e della Ztl resteranno in vigore per un mese circa, per poi lasciare spazio alla versione estiva dell’assetto definitivo, in previsione di una ripartenza della città anche con il turismo, dopo l’allentamento delle restrizioni governative anticovid, cominciato proprio in questi giorni, affinché sia un’opportunità di rilancio economico dopo tante sofferenze. Mi preme precisare che a seguito di un’interlocuzione con la Prefettura, gli esercizi che somministrano alimenti e bevande (privi di cucina) posso fare asporto fino alle 18 e servizio ai tavoli fino alle 22” Lo afferma il sindaco Annamaria Casini.