COMUNE SULMONA, RIAPERTI TERMINI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A IMPRESE PENALIZZATE DA COVID

SULMONA – Sono riaperti i termini per il contributo “una tantum” a fondo perduto alle imprese locali maggiormente penalizzate e costrette alla chiusura a causa della pandemia.

Ad annuncialo il vicesindaco con delega alle Attività produttive Marina Bianco, che dichiara: “Abbiamo deliberato ieri nella seduta di Giunta la seconda fase del sostegno alle imprese locali, attraverso risorse del Comune, riaprendo i termini del bando, in corso di pubblicazione oggi sul sito web del Comune di Sulmona, così da consentire anche a coloro che nella prima fase non sono stati ammessi di presentare nuovamente domanda entro il 19 marzo prossimo. Abbiamo concesso una quindicina di giorni al fine di consentire agli utenti in maniera più agevole un’adeguata predisposizione delle istanze, ponendo maggiore attenzione, questa volta, nel compilarle e fornendo la documentazione richiesta, assolvendo i dovuti pagamenti per tempo, prima della istanza, versando con ravvedimento operoso quanto dovuto per tributi del 2019″.

“Coloro che non sono stati ammessi e vorranno partecipare nuovamente potranno richiedere informazioni presso il Suap, con la possibilità di visionare le motivazioni di esclusione, al fine di non ripetere lo stesso errore, come ad esempio la mancanza della firma, di documenti di riconoscimento allegati – aggiunge -. Non possono presentare domanda, invece, le imprese che hanno già beneficiato del contributo. Abbiamo rispettato termini e gli impegni prefissati: i contributi sono stati erogati a fine mese alle 50 imprese risultate beneficiarie e proseguiamo nel lavoro per dimostrare vicinanza concreta dell’amministrazione alle imprese locali. Ringrazio gli uffici per l’impegno profuso”.

Download in PDF©