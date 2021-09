COMUNE TERAMO, CONSIGLIO COMUNALE: L’ODG DEL 30 SETTEMBRE

TERAMO Presso l’Auditorium del Parco della Scienza, giovedì 30 settembre, alle ore 8.30, si terrà una nuova riunione del Consiglio Comunale di Teramo; la 2 convocazione è fissata per lunedì 4 ottobre, alle ore 10.

Di seguito gli argomenti all’Ordine del Giorno:

Bilancio consolidato 2020. Approvazione.

Deliberazione Giunta n. 251 del 15/09/2021: “Programma OO.PP. 2021/2023 – DUP 2021/2023 – Bilancio di previsione 2021/2023: Variazione d’urgenza (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) con applicazione dell’avanzo rendiconto 2020” – ratifica.

Programma OO.PP. 2021/2023 – Documento unico di programmazione 2021/2023 – Bilancio di previsione 2021/2023: variazione (art. 175, del D.LGS. n. 267/2000) con applicazione dell’avanzo rendiconto 2020.

Eliminazione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione degli alloggi in zona PEEP in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Ministero dell’economia e finanze n° 151 del 28/09/2020 ed approvazione del relativo schema di convenzione.

Approvazione si sensi e per gli effetti dell’art. 21 l.r. n°18/83 s.m.i., in variante AL P.P.C.S., del Piano di recupero denominato “Malvoni”, sito nel centro storico di Teramo, in Via Duca D’Aosta.

Riconoscimento debito fuori bilancio compensi professionali avvocatura comunale.

Polizza RCT- liquidazione sinistro del 21/06/2017 – danneggiato signor R.S. – sentenza del Giudice di pace di Teramo n. 156/2021 – riconoscimento legittimita’ del debito fuori bilancio.

Mozione presentata da Italia Viva sull’adozione del progetto denominato: ”Parco archeologico urbano”.

La seduta si svolgerà modalità ibrida, con presenza massima al 50%, e rigorosamente a porte chiuse con la partecipazione dei giornalisti accreditati. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming all’indirizzo internet: http://www.consigli.cloud/teramo.