COMUNE TERAMO: MODIFICA PERCORSO URBANO LINEA BUS 7 E NUOVI PARCHEGGI PER DISABILI

TERAMO – A partire dalla mattina di domani, lunedì 4 luglio 2022, la linea di trasporto urbano 7, che serve il quartiere della Stazione, vedrà una modifica del percorso.

A fronte di alcune criticità riscontrate infatti – si legge in una nota del Comune di Teramo – l’autobus non percorrerà più via Pannella ma passerà lungo via Fonte Regina, con il capolinea che sarà spostato all’altezza della stazione ferroviaria.

“La modifica del percorso darà una risposta alle esigenze dell’utenza – sottolinea l’assessore con delega al Traffico, trasporti e mobilità sostenibile Maurizio Verna – garantendo una maggiore sicurezza ai fruitori del servizio, soprattutto studenti, che non saranno più obbligati ad attraversare costantemente viale Crispi. Inoltre, la modifica del percorso permetterà anche di snellire il traffico veicolare”.

L’amministrazione è poi intervenuta anche sul tema della sosta. A fronte di alcune segnalazioni di cittadini con problemi di mobilità, sono infatti stati individuati nuovi stalli dedicati al parcheggio per i disabili: in via Giannina Milli, di fronte al civico 23; in via G. De Benedictis, di fronte al civico 44; in via De Berardinis, di fronte al civico 11; in via Po, di fronte al civico 32; in via Monsignor Battistelli, di fronte al civico 25B; in via Tronto, di fronte al civico 2; in via Filippo Masci, di fronte al civico 3; in via Pannella, di fronte al civico 42; in via Noè Lucidi di fronte al numero 49.