COMUNE VASTO: MENNA “PROSPERO E SURIANI CONTRARI AI PREMI SOLO PER NOSTRI DIRIGENTI”

VASTO – “In merito alle affermazioni impregnate di populismo Suriani e Prospero come sempre predicano bene e razzolano male. Il Comune di Vasto è costretto come ogni Comune d’Italia ad erogare gli stipendi, i premi e tutte le gratifiche legate al lavoro. C’è solo un modo per evitarlo: che la legge nazionale e il contratto collettivo nazionale proibisca l’erogazione degli stipendi e di tutti gli accessori. I Comuni di Pescara, dell’Aquila guidati da Fratelli d’Italia e tanti altri fanno ciò che il Comune di Vasto deve fare ogni mese: erogare gli stipendi e i relativi benefici”.

Lo afferma il sindaco di Vasto, Francesco Menna.

“Ma Prospero e Suriani a Vasto urlano per ingannare i cittadini e in altri Comuni sorridono per ingannarli ancora di più – incalza Menna -. Perché non hanno gridato allo scandalo quando il presidente Marsilio ha aumentato di 40 mila euro lordi l’anno gli stipendi di ben 12 direttori delle Asl producendo una spesa di circa 500 mila euro l’anno per le tasche dei cittadini vastesi e abruzzesi? Quando il Presidente Marsilio ha aumentato gli stipendi di tutti i direttori e i capo dipartimenti della Regione Abruzzo? Quando il Presidente Marsilio ha ripristinato i rimborsi spese degli assessori regionali fino a 4500 euro al mese aboliti nel 2015? Quando la TUA elargiva oltre 300 mila euro per fantomatiche pubblicità? Quando la Regione Abruzzo ha erogato un milione di euro per il festival del cioccolato? Quando hanno erogato fondi per il festival del cartone animato? Perché non hanno gridato allo scandalo quando hanno finanziato il Napoli calcio per 14 milioni di euro?”

“La lista potrebbe continuare. Questi sono finanziamenti non obbligatori per legge a differenza delle gratifiche dei Comuni d’Italia, fondi che potevano essere indirizzati per i problemi della Regione Abruzzo e di Vasto. Adesso – conclude Menna – resto in attesa dell’ultima ciliegina sulla torta, la proposta di finanziamento di 1 milione di euro per una scuola di cucina, mentre la ristorazione abruzzese e vastese è in affanno a causa della pandemia. Quindi consiglio a Prospero e Suriani di riflettere bene e ricordare le scelte delle amministrazioni guidate dal loro partito prima di gridare”.

