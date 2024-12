L’AQUILA – Ben 2.512 Comuni italiani compresi 134 in Abruzzo andati a votare, dopo un rinvio di alcuni mesi dovuto alla pandemia del covid, nel settembre 2020 e nell’ottobre del 2021, saranno chiamati nuovamente alle urne nella primavera del 2026 e nella primavera del 2027, in una data da stabilire tra il 15 aprile e il 15 giugno. Di fatto le attuali amministrazioni avranno dai 6 ai 9 mesi in più di mandato, oltre la scadenza naturale dei 5 anni.

Lo ha stabilito il Ministero degli Interni, che ha diramato il 6 dicembre una circolare a tutte le Prefetture d’Italia. La scelta è stata quella appunto di posticipare le due tornate elettorali alla primavera successiva, piuttosto di anticipare il voto alla primavera precedente.

Le elezioni del settembre 202o hanno riguardato in Italia 1.172 comuni, tra cui i capoluoghi di regione Aosta, Trento e Venezia, mentre in Abruzzo il voto ha riguardato 62 Comuni tra cui Chieti, dove ha vinto il dem Diego Ferrara, Avezzano, con la vittoria del civico Giovanni Di Pangrazio, Castel di Sangro e Celano con sindaci rispettivamente il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso e Settimio Santilli, entrambi di Fdi, Montorio al Vomano, con sindaco Fabio Altitonante.

Nell’ottobre 2021, sono andati al voto in Italia 1.340 comuni tra cui Roma, Torino, Milano, Napoli e Bologna. In Abruzzo i Comuni alle urne sono stati 72 tra cui Francavilla al Mare, dove ha vinto la dem Luisa Ebe Russo, Vasto dove ha vinto il dem Francesco Menna, Lanciano dove invece si è affermato per il centrodestra Filippo Paolini, Roseto degli Abruzzi con la vittoria del civico di centrosinistra Mario Nugnes, e Sulmona dove è sindaco anche qui di centrosinistra Gianfranco Di Piero.

Qui di seguito l’elenco completo.

La circolare 83/2024 del dipartimento per gli Affari interni territoriali del Ministero degli Interni, del 6 dicembre scorso, di fatto risponde a diversi quesiti sulla data del rinnovo elettivo dell’amministrazione comunale, “in conseguenza della crisi pandemica da covid-19 per effetto di specifiche normative d’urgenza hanno votato nel 2020 e nel 2021 oltre a finestra temporale del 15 aprile 15 giugno”, con un rinvio al periodo autunnale.

Nella circolare si precisa che “le norme urgenti che hanno spostato ritornate elettorali, nulla hanno disposti in merito ai termini del rinnovo degli enti interessati al differimento del voto”.

E dunque “considerando che il mandato con quinquennale dei Comuni in questione esaurisce nel secondo semestre del 2025, nel caso delle elezioni tenute nel 2020 e nel secondo semestre del 2026 per elezioni tenutesi nel 2021, il rinnovo elettivo di quegli enti dovrà rispettivamente svolgersi ai sensi dell’unica disposizione applicabile, ovvero l’articolo 1 comma 1 della legge 182 del 1991”. Cioè “nella finestra temporale ordinaria del 15 aprile-15 giugno dell’anno successivo al compimento del quinquennio e quindi nella primavera del 2026 per i Comuni che hanno votato nel secondo semestre del 2020, nella primavera del 2027 per i Comuni che hanno votato nel secondo semestre del 2021”.

COMUNI ANDATI AL VOTO NEL SETTEMBRE 2020 CHE TORNERANNO ALLE URNE NELLA PRIMAVERA 2026

Chieti (51.484)

Pietro Diego Ferrara

Filetto (1.026)

Rocco Di Nanno

Guardiagrele (9.367)

Donatello Di Prinzio

Guilmi (432)

Carlo Racciatti

Palena (1.412)

Claudio D’Emilio

Acciano (351)

Fabio Camilli

Aielli (1.458)

Enzo Di Natale

Anversa degli Abruzzi (368)

Gianni Di Cesare

Ateleta (1.153)

Marco Passalacqua

Avezzano (40.744)

Giovanni Di Pangrazio

Barisciano (1.853)

Fabrizio D’Alessandro

Bugnara (1.106)

Giuseppe Lo Stracco

Cagnano Amiterno (1.383)

Iside Di Martino

Cansano (282)

Luca Malvestuto



Capestrano (895)

Antonio D’Alfonso

Cappadocia (551)

Lorenzo Lorenzin

Carsoli (5.419)

Velia Nazzarro

Castel del Monte (447)

Matteo Pastorelli

Castel di Ieri (329)

Fernando Fabrizio

Castel di Sangro (5.985)

Angelo Caruso

Castelvecchio Subequo (1.067)

Marisa Valeri

Celano (10.828)

Settimio Santilli

Collarmele (950)

Antonio Mostacci

Collelongo (1.313)

Rosanna Salucci

Collepietro (235)

Mauro Colangeli

Corfinio (1.079)

Romeo Contestabile

Fagnano Alto (440)

Francesco D’Amore

Fontecchio (410)

Sabrina Ciancone

Gagliano Aterno (255)

Luca Santilli

Goriano Sicoli (597)

Rodolfo Marganelli

Magliano de’ Marsi (3.753)

Pasqualino Di Cristofano

Molina Aterno (419)

Luigi Fasciani

Navelli (550)

Paolo Federico

Ocre (1.110)

Gianmatteo Riocci

Opi (428)

Pescina (4.264)

Mirko Zauri

Pescocostanzo (1.161)

Roberto Sciullo

Pettorano sul Gizio (1.363)

Antonio Carrara

Pizzoli (3.773)

Giovannino Anastasio



Poggio Picenze (1.068)

Antonello Gialloreto



Raiano (2.812)

Marco Moca



Rocca di Botte (830)

Fernando Antonio Marzolini

Rocca di Cambio (504)

Gennarino Di Stefano

Rocca Pia (167)

Pasquale Berarducci

Roccacasale (724)

Enrico Pace

San Benedetto in Perillis (127)

Laura D’Abrizio

San Demetrio ne’ Vestini (1.836)

Antonio Di Bartolomeo

Sante Marie (1.208)

Lorenzo Berardinetti

Tione degli Abruzzi (326)

Stefania Mariani



Villa Sant’Angelo (425)

Domenico Nardis

Villa Santa Lucia degli Abruzzi (141)

Antonio Paride Ciotti

Villetta Barrea (652)

Giuseppina Colantoni



Vittorito (898)

Carmine Presutti

Carpineto della Nora (680)

Donatella Rosini

Civitaquana (1.322)

Samuele Di Profio

Elice (1.729)

Gianfranco De Massis

Torre de’ Passeri (3.174)

Giovanni Mancini

Bisenti (2.069)

elezioni non valide (mancato quorum)

Castel Castagna (491)

Rosanna De Antoniis

Castelli(1.224)

Rinaldo Seca

Isola del Gran Sasso d’Italia (4.840)

Andrea Ianni



Montorio al Vomano (8.201)

Fabio Altitonante

COMUNI ANDATI AL VOTO NELL’OTTOBRE 2021 CHE TORNERANNO ALLE URNE NELLA PRIMAVERA 2027

Archi (2.282)

Nicola De Laurentis

Carunchio (639)

Gianfranco D’Isabella

Casacanditella (1.340)

Alessandro Monaco

Casalanguida (1.006)

Luca Conti

Casalbordino (6.303)

Filippo Marinucci



Casoli (5.847)

Massimo Tiberini

Celenza sul Trigno (974)

Walter Di Laudo

Colledimacine (237)

Andrea Schina

Dogliola (389)

Giovanni Giammichele

Fara San Martino (1.524)

Antonio Tavani

Francavilla al Mare (23.816)

Luisa Ebe Russo

Lama dei Pelign i(1.364)

Tiziana Di Renzo

Lanciano (35.921)

Filippo Paolini

Lentella (725)

Marco Mancini

Pennadomo (311)

Domenico D’Angelo

Pietraferrazzana (128)

Ciro Carpineta

Quadri (863)

Assunta Fagnilli

Rocca San Giovanni (2.348)

Fabio Caravaggio

San Giovanni Teatino (12.733)

Giorgio Di Clemente

San Martino sulla Marrucina (960)

Pierino Antonio Masciarelli

Sant’Eusanio del Sangro (2.453)

Raffaele Verratti

Scerni (3.399)

Daniele Carlucci

Tufillo (468)

Ernano Marcovecchio

Vasto (38.747)

Francesco Menna

Alfedena (785)

Luigi Milano

Bisegna (261)

Antonio Mercuri

Calascio (137)

Paolo Baldi

Campotosto (586)

Ercole Di Girolami

Canistro (1.023)

Gianmaria Vitale

Capitignano (680)

Franco Pucci



Carapelle Calvisio (85)

Rosella Galasso

Castelvecchio Calvisio (159)

Luigina Antonacci

Cerchio (1.653)

Gianfranco Tedeschi

Civita d’Antino (994)

Sara Cicchinelli

Civitella Roveto (3.374)

Pierluigi Oddi



Cocullo (265)

Sandro Chiocchio

Fossa (690)

Fabrizio Boccabella

Ofena (527)

Antonio Silveri

Ortona dei Marsi (592)

Giuseppe Buccella

Ortucchio (1.863)

Raffaele Favoriti

Ovindoli (1.190)

Angelo Ciminelli

Pereto (739)

Giacinto Sciò

Prezza (1.015)

Marianna Scoccia

Rivisondoli (663)

Giancarlo Iarussi

Roccaraso (1.636)

Francesco Di Donato

San Vincenzo Valle Roveto (2.433)

Carlo Rossi

Scontrone (590)

Francesco Melone

Scurcola Marsicana (2.762)

Nicola De Simone

Secinaro (383)

Noemi Silveri

Sulmona (24.275)

Gianfranco Di Piero

Tagliacozzo (6.939)

Vincenzo Giovagnorio



Tornimparte (3.096)

Giammario Fiori

Villalago (589)

Fernando Gatta

Civitella Casanova (1.875)

Marco D’Andrea

Collecorvino (5.908)

Paolo D’Amico

Cugnoli (1.590)

Giancarlo Sciarra

Manoppello (7.008)

Giorgio De Luca

Penne (12.717)

Gilberto Petrucci

Pescosansonesco (517)

Nunzio Di Donato

Picciano (1.338)

Vincenzo Catani

Popoli Terme (5.450)

Moriondo Santoro

Sant’Eufemia a Maiella (299)

Francesco Crivelli



Serramonacesca (582)

Sebastiano Massimiano

Tocco da Casauria (2.721)

Riziero Zaccagnini

Basciano (2.438)

Alessandro Frattaroli

Bellante (7.160)

Giovanni Melchiorre

Bisenti (2.069)

Renzo Saputelli

Castellalto (7.359)

Aniceto Rocci

Colonnella (3.768)

Biagio Massi

Cortino (683)

Marco Tiberii

Pietracamela (304)

Antonio Villani

Roseto degli Abruzzi (24.940)

Mario Nugnes