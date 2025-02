COMUNI MONTANI: SANTANGELO INCONTRA PRESIDENTE UNCEM ABRUZZO, “LEGGE PIU’ STRUTTURATA E FUNZIONALE”

L’AQUILA – Il futuro e le prospettive di crescita dei comuni montani sono stati al centro dell’incontro che l’assessore agli Enti locali, Roberto Santangelo, ha avuto con il presidente abruzzese dell’Unione dei comuni montani (Uncem), Lorenzo Berardinetti.

“Il confronto con l’Uncem ha toccato diversi aspetti delle problematiche delle aree interne, avendo come punto di attenzione le esigenze dei territori”, viene riferito in una nota.

“Siamo all’inizio di una collaborazione istituzionale – ha detto l’assessore Santangelo – che sono convinto darà i suoi frutti e che porterà giovamento ai territori interessati. La Giunta regionale è consapevole che la crescita e lo sviluppo passano anche attraverso il rafforzamento dei comuni montani, perché un Abruzzo a due velocità non fa il bene di nessuno. E la legge regionale sulla natalità e una serie di interventi inseriti nella programmazione europea 2021 2027, solo per citarne alcuni, stanno a dimostrare che questa è una priorità politica”.

Durante l’incontro con l’assessore Santangelo, il presidente dell’Uncem Berardinetti ha presentato una serie di richieste: “dalla stesura di una nuova legge in grado di rispondere alle esigenze dei territori montani, garantire alla semplificazione dei processi amministrativi fino al potenziamento dei servizi di digitalizzazione con la creazione di sportelli unici per i cittadini e piattaforme comuni per la gestione dei servizi pubblici”.

Il presidente dell’Uncem ha poi voluto sottolineare l’importanza delle Unione dei Comuni per i quali ha chiesto una legge regionale “più strutturata e funzionale”.